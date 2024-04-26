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夢時代把媽咪寵上天！超值優惠、超萌HELLO KITTY限量贈品，購物+美食一站滿足！

文／ 黎允之

一年一度展現心意的母親節到了，平時為家人忙裡忙外、東省西省的媽咪，值得讓她當一天的女王！夢時代購物中心於4/18-5/12推出「Love mom」活動，祭出滿滿大優惠，包括：「滿仟送佰」、「銀行滿額禮」、「icash Pay加碼贈」及「限量組合商品」等好康優惠，絕對能讓精打細算的媽咪買到賺到，也讓孝順的子女送到心坎裡、省到荷包裡！

夢時代購物中心於4/18-5/12推出「Love mom」活動。 圖／噓星聞提供
夢時代購物中心於4/18-5/12推出「Love mom」活動。 圖／噓星聞提供

活動期間持icash Pay或icash2.0單一指定支付，消費達到指定消費門檻，還可獲得抵用券與館內刷卡金，母親節帶媽媽們來逛夢時代，不只陪媽媽過節，全家人也可以趁機入手屬於自己的高CP值夢幻逸品。

超萌Hello Kitty來店禮，實用居家小物鐵粉必收藏！

來到夢時代購物中心，除了把各式優惠拿好拿滿，別忘了順便蒐集超人氣獨家來店禮，夢時代延續美人節「HELLO KITTY」50週年限定設計的超萌圖素，陸續推出多款可愛實用的生活好物，像是輕鬆攜帶的「摺疊購物包」、旅行必備的「收納四件組」還有超療癒的「造型盤碗組」，每一款都讓人好想要！

超人氣獨家來店禮，每一款皆可愛又實用。 圖／噓星聞提供
超人氣獨家來店禮，每一款皆可愛又實用。 圖／噓星聞提供

夢時代會員還可以用超優惠的加價購方式，一次擁有「可愛寢具組」或「iWALK口袋行動電源」，超夢幻好物不只讓KITTY粉嗨翻，也讓媽媽們的少女心噴發！母親節就來夢時代購物中心朝聖、打卡，把超療癒的HELLO KITTY週邊帶回家！

夢時代會員可加價購「可愛寢具組」或「iWALK口袋行動電源」。 圖／噓星聞提供
夢時代會員可加價購「可愛寢具組」或「iWALK口袋行動電源」。 圖／噓星聞提供

另外，活動期間會員於館內當日消費800元以上，並加入夢時代LINE官方帳號，即可到來店禮活動區夾取扭蛋1顆，每顆扭蛋贈送HELLO KITTY50週年貼紙+小卡片，還有機會獲得100元夢時代電子優惠券或館內品牌COUPON券，好玩又實惠，絕對讓媽媽淪陷！數量有限，喜歡HELLO KITTY粉絲們千萬別錯過！

當日消費滿額並加入夢時代LINE官方帳號，可玩扭蛋夾夾樂。 圖／噓星聞提供
當日消費滿額並加入夢時代LINE官方帳號，可玩扭蛋夾夾樂。 圖／噓星聞提供

母親節大餐推薦！全家人都愛的夢時代「老乾杯」，豪華美味誠意足

母親節怎能少了澎拜的母親節大餐？逛街逛累了，就帶媽媽來夢時代「老乾杯」享用幸福的燒肉大餐，替辛苦的媽媽補足元氣！「老乾杯」夢時代店推出超豪華母親節特惠套餐，5/1~5/12活動期間，「豪牛套餐」每人份優惠價$2,380元，「豐盛套餐」每人份優惠價$1,880元，讓全家人吃飽吃巧，也吃出高CP值，用划算的價格享受豪華美味，保證讓媽媽芳心大悅！

「老乾杯」夢時代店推出超豪華「母親節套餐」優惠。 圖／噓星聞提供
「老乾杯」夢時代店推出超豪華「母親節套餐」優惠。 圖／噓星聞提供

母親節是寵愛媽咪最好的日子，無論是要對媽媽、岳母、小孩的媽或是當媽的閨密表達心意，請把握最佳timing！ 5/12前到夢時代購物中心逛街、吃好料，不只可以享受難得的愜意時光，還能賺優惠、拿好禮，讓媽媽開心一整年！

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