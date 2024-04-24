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中部縣市防大雨 苗栗泰安累積雨量147毫米

中央社／ 台北24日電

氣象署下午持續提醒，因鋒面影響，中部縣市雨勢明顯，並針對南投、雲嘉南等縣市發布大雷雨即時訊息；今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多。

中央氣象署下午持續發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣已有豪雨發生，今天苗栗至嘉義、南投、澎湖地區及宜蘭、花蓮、北部山區有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署就「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署統計，今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多，累積雨量前10名皆在苗栗縣；其他縣市部分，台中市和平區達115毫米、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界100.5毫米、南投縣仁愛鄉98.5毫米。

南投縣 氣象署 苗栗縣

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