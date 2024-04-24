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花蓮觀光受創重 縣府出招：主動走出去、不只太魯閣

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
花蓮市最著名的東大門夜市受地震影響狀況慘淡，經濟部5月擬推出「好市加倍券」、「夜市振興券等」振興方案。記者陳敬丰／攝影
花蓮市最著名的東大門夜市受地震影響狀況慘淡，經濟部5月擬推出「好市加倍券」、「夜市振興券等」振興方案。記者陳敬丰／攝影

0403地震重創花蓮觀光業，昨日餘震恐再將復甦時間往後拖，業者、民眾叫苦連天；中央政府先前已祭出夜市振興券等促銷手段；花蓮縣府目前也研議更多元的方式，比如主動走出去，到台北售賣花蓮產品，以及拍攝宣傳影片，告訴國內外遊客「花蓮不是只有太魯閣」。

花蓮旅館同業公會理事長張琄菡指出，地震過後花蓮旅宿業住房率平日、假日都不足5%，4月初至今的退訂潮已造成5億元左右的損失；23日餘震勢必拖緩旅客對花蓮復甦的信心，若影響持續擴大到7月，整體損失可能會超過15億元。

行政院經濟部日前推出振興方案，5月底開始將陸續辦理商圈主題行銷與夜市振興券，前者將協助花蓮4大商圈行銷，每個商圈最多補助50萬元；後者則分為兩階段，5到7月「好市加倍券」，東大門夜市可用100元換200元消費券，8月「夜市振興券」，在花蓮住宿可換100元消費券。

補助雖多，民眾未必樂觀，東大門夜市攤商張先生說，各種各樣的補助「救急不救窮」，真的能把遊客帶進來嗎？現在國內乃至國際遊客或者受限於交通，或者被花蓮「災區」的惡名所懾，根本不願意到花蓮，推出再多的振興方案又有什麼用？

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，餘震降低旅客對花蓮的信心令人無奈但無法改變，既然人進不來，只能讓自家產品走出去，計畫近期在台北捷運若干站點販售花蓮特色產品，縣府會協助業者運輸等費用，此外也會和台積電等企業合作，設置專區販賣花蓮商品。

這次地震中受創嚴重的太魯閣國家公園是花蓮最著名景點，太魯閣封閉難免影響旅遊人氣。張志翔指出，縣府已在和觀光署合作，拍攝行銷影片，展示其他優秀景點，告訴國內外遊客「太魯閣不是唯一選擇」，此外也會推出安心旅遊地圖，標示目前安全性較高的旅遊地區，預計5月中就能上線。

太魯閣國家公園因地震封閉，衝擊花蓮觀光人氣，縣府將拍攝影片展示其他景點，告訴遊客太魯閣不是唯一選擇。本報資料照
太魯閣國家公園因地震封閉，衝擊花蓮觀光人氣，縣府將拍攝影片展示其他景點，告訴遊客太魯閣不是唯一選擇。本報資料照
強震導致花蓮市區商圈冷清清，無遊客採買商品，縣府計畫主動將花蓮商品帶到台北捷運等地點販賣。記者王燕華／攝影
強震導致花蓮市區商圈冷清清，無遊客採買商品，縣府計畫主動將花蓮商品帶到台北捷運等地點販賣。記者王燕華／攝影

夜市 太魯閣國家公園 花蓮

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