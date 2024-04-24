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花蓮龍鬚菜送北農要花24小時 農會憂凍傷影響價格

聯合報／ 記者王思慧邱書昱／連線即時報導
花蓮吉安鄉龍鬚菜是共同運銷往北農的主要蔬菜，花12小時冷凍送往台北，容易出現凍傷，賣相不佳。本報資料照片
花蓮吉安鄉龍鬚菜是共同運銷往北農的主要蔬菜，花12小時冷凍送往台北，容易出現凍傷，賣相不佳。本報資料照片

花蓮吉安鄉、壽豐鄉是主要共同運銷蔬果的產地，產銷龍鬚菜，也有韭菜、番茄與芋頭等，還有少部分的山蘇，其中最大宗是龍鬚菜，目前每公斤為30多元，價格算持平。至於中南區多是稻米，沒有參與共同運銷；北區僅有少量蔬菜，花蓮大西瓜下個月才會開賣，採宅配、大盤商方式賣出。

花蓮縣農會總幹事官俊彥指出，縣內運銷蔬果有吉安鄉、壽豐鄉兩鄉，大部分都是吉安鄉的蔬果，每天都運送龍鬚菜、韭菜等蔬菜，為了確保新鮮，只能用冷鏈車，走南迴繞一大圈要12小時，到北農都有點凍傷，比不上西部的新鮮蔬菜。而芋頭、番茄比較能保存，不像蔬菜容易爛掉。

官俊彥說，現在面臨的問題是缺工，以往一個人開一輛貨車北上，車程4至6小時，一天之內就可以來回，現在走南迴到北部來回要24小時，一輛車需要3個人輪流開，花蓮貨車司機人力不足，現在只能盡量找人，也向外地貨車司機招手，希望人力充裕。

縣府農業處長陳淑雯表示，中南區大多種稻米，有自己的經銷商，白米只要真空處理過，比較能存放；西瓜產季5月才開始，會先從玉里鎮開始採收，再來是鳳林鎮、壽豐鄉，產季可能到6、7月，多賣給大盤商或是自行宅配，屆時蘇花公路可能已搶通，不影響運輸。

北農副總經理路全利說，目前到貨品項有龍鬚菜、黑柿蕃茄、山蘇及韮菜，價格目前屬穩定。

吉安 花蓮 韭菜

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