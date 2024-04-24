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避免地震緊急腳麻走不動 水里銀髮俱樂部助維持肌力

中央社／ 南投縣24日電

銀髮族易有肌少症、骨質疏鬆、失智等問題，竹山東華醫院在水里鄉成立銀髮健身俱樂部，透過醫師諮詢、物理治療師擬定運動處方、運動指導、營養建議等，提供個人化運動方案。

竹山東華醫院今天在水里鄉頂崁社區活動中心成立銀髮健身俱樂部，透過醫師、復健科團隊進駐指導，讓長輩活用10多種器材健身運動，避免老年失能凶手「肌少症」影響生活，由於近日花蓮地震多，醫師呼籲銀髮族平日規律運動，地震時才不會「腳麻走不動」。

東華醫院院長張國翊說，鹿谷鄉、水里鄉、中寮鄉老年人口占比逾1/4，院方民國111年爭取衛生福利部國民健康署經費成立鹿谷鄉銀髮俱樂部成效良好，今年爭取經費在水里鄉設立，歡迎滿65歲長輩週一至週五來免費使用，未來適時安排健康講座、瑜伽等增添多元性。

93歲楊姓長輩說，很高興社區有很多運動器材，會常邀老朋友一起運動；頂崁村長賴清元表示，感謝東華醫院爭取經費設置銀髮健身俱樂部，呼籲長輩走出家門多加使用；東華醫院副院長蘇俊郎說，遇地震趴下、掩護、穩住動作，肌力、耐力、協調度都要很好，有賴平時運動，否則遇緊急狀況恐怕腿軟、腳麻走不動。

竹山東華醫院表示，現場有程控飛輪立式健身車、夾腳機、勾腳機、臂彎舉機等綜合阻力訓練機、全身被動式律動設備、下肢訓練設備等10多種器材，且為增加趣味性，導入遊戲化平板設施，提高長者運動意願，可統計長者運動強度與次數，作為體能進步指標。

健身 運動 長輩

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