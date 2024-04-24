快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜拜機場大雨淹水 台灣旅遊團受困衍生消費爭議

中央社／ 新北24日電

杜拜國際機場20日大雨淹水影響航班，衍生旅遊消費爭議，台灣旅客今天投訴受困機場睡地板、行李遺失、無衣物保暖、被迫取消葡萄牙行程等，對旅行社的應變與賠償不滿。

台灣當事旅行社今天表示，杜拜機場大雨導致航班異動或取消，當時因為過境旅館都已經客滿，加上杜拜當地情況也相當混亂，無法在機場辦理落地簽，旅客只能困在機場，公司自費安排旅客至貴賓室休息跟用餐。

參加西葡13天歐洲旅遊團的黃小姐今天在西班牙以電話告訴中央社，4月16日出發的旅遊團，共33名旅客，出發之後卻受困杜拜機場；因停飛、班機調度、與機場天候緣故，團員被迫睡在機場椅子或地板。

黃小姐說，多數團員們認為，旅行社的應變能力不佳；團員無法進入過境旅館，行李下落不明，無保暖衣物「冷死了，真慘」。有團員受風寒，她將所攜帶常備感冒成藥全部分給團員。

她說，出發5天不曾睡在床上，團員無法盥洗，「5天穿同一件內褲」。在機場飲水與食物相當昂貴，甚至有錢也買不到食物。

黃小姐經過不斷的等待與轉機，後來取消葡萄牙的3天行程，接續第5天的西班牙行程。但她說，旅行社只願意每人退費95歐元，折合新台幣不到3500元。

團員認為，行程團費將近新台幣15萬元，1天超過1萬元，全程無購物，且住宿高檔酒店，團員該付的領隊、當地導遊、司機小費也全額支付。但葡萄牙3天行程全部取消，並未食宿，且旅客飽受身心折磨，旅行社的退費金額不合理。

業者指出，當時已經盡力讓團員先離開杜拜機場到開羅休息後，隔天再飛往西班牙繼續行程，但原訂的葡萄牙行程只能被迫取消，因此根據定型化契約，退款餐費部分，其餘部分要等旅客返台後，才能跟飯店爭取退費，若飯店有退費會再退還給旅客。

根據交通部觀光署統計，約有3團旅行社因此被困在杜拜機場當中，根據國外旅遊定型化契約第26條規定，因不可抗力因素時，業者可變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程，增加費用不得向旅客收取，減少的費用則應退還旅客。

機場 行程

延伸閱讀

南投大雨 國道3號BMW轎車撞休旅車、車體變形3人輕重傷

苗栗縣升級豪雨！基隆至南投10縣市大雨 注意雷擊強風

大雨釀樹倒阻路！ 苗縣130線苑裡蕉埔段交通中斷2小時

外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

相關新聞

印度移工諮詢會議下周召開 將討論引進行業、名額、方式

我國將引進印度移工。台印度勞工合作備忘錄（MOU）已於本月初經行政院同意備查，並送請立法院查照，但立院上周將查照改為審議...

什麼時代了…老一輩對「吃米飯」特別執著？網解：舒服多了

現在很多人怕胖不敢吃米飯，但是老一輩的人習慣吃米飯，特別是在傳統農村，覺得有吃飯才有力氣下田工作，但現代飲食愈趨多樣化，米飯已不再是三餐必要選項。

桃園腸病毒進入流行期 連3周幼兒學童急門診逾1200人次

據衛福部疾病管制署監測資料，桃園市腸病毒門急診就診人次已連續3周（3月31日至4月20日）超過1200人次「流行閾值」，...

每年至少90億預算 王國材：TPASS月票常態繼續實施

TPASS月票自去7月1日上路，交通部今舉辦「TPASS 慶週年 乘車金大放送」記者會。交通部長王國材表示，TPASS月...

不只爆肝還會傷腎！醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」

大家都知道熬夜傷肝，但是對腎臟的傷害也不容小覷。泌尿科醫師表示，現代人工作忙碌，除了常常需要熬夜加班，更經常過著日夜顛倒的生活，然而這麼做卻會造成4大危害，嚴重的話還要洗腎。

提升輔導人力、教師諮商 教團促修法

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】少年殺人事件不斷發生，教團催促《學生輔導法》趕緊修法！國教行動聯盟理事長王瀚陽24日於記者會訴求，政府應提升輔導人力，提供教師心理諮商協助，並提供有薪親職假，促進親師互動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。