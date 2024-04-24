快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

接軌斯德哥爾摩公約 環境部公告列管147種PFHxS毒化物

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今公告列管PFAS家族中的147種「全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物」為第一類毒性化學物質。記者胡瑞玲／攝影
環境部今公告列管PFAS家族中的147種「全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物」為第一類毒性化學物質。記者胡瑞玲／攝影

全氟及多氟烷基物質（PFAS）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康。環境部今公告列管PFAS家族中的147種「全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物」為毒性化學物質，即日起違規使用者將以毒性及關注化學物質管理法處100至500萬元。

PFAS是成員超過1萬2000種的含氟化學物質大家族，從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，如食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋與紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫、電子及半導體製程、塑膠製程等工業用途。

環境部化學署長謝燕儒表示，環境部去年7月預告列管，為因應聯合國持久性有機汙染物「斯格哥爾摩公約」，將全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物納入附件A消除清單，今天公告將其增列為第一類毒性化學物質。

另外，因應斯德哥爾摩公約加強管制全氟烷基類化和物，除加嚴管制濃度為「全濃度」，自去年1月起，全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛烷磺酸鋰鹽（PFOS-Li）、全氟辛烷磺醯氟（PFOSF）、全氟辛酸（PFOA）等4種毒化物均不得用於泡沫滅火設備中B類火災的滅火泡沫。今天公告後違規使用會以毒管法處100至500萬元，既存業者則有半年至一年半的緩衝時間。

謝燕儒表示，今天起開始公告，業者就會開始運作及釋放量紀錄，今年11月1日前完成責任保險；明年5月1日前完成容器包裝、場所設施標示；明年8月1日前提報應變器材、偵測及警報設備的設置及操作計畫；明年11月1日前取得許可證、登記文件或核可文件。

謝燕儒指出，目前國內僅剩6家業者會使用到全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物（PFHxS），皆用於研究、試驗、教育等用途；既存業者則有半年至一年半的緩衝時間，新業者則不得使用，今日公告後，違規使用者將以毒管法處100至500萬元，但若被判定非蓄意添加者則不會被懲處。

先前召開草案研商會時，半導體業者針對「全濃度」有疑慮，另有環團關心食品包材恐涉及。謝燕儒說明，目前國內並無製造此物質，環境部也會參考國際管制情況，只要濃度符合規定且不是故意添加就不會懲處，而食品包材部分，環團所提是其他種物質，而非這次列管禁用的147種，但也會提醒衛福部。

使用者 半導體 環境部

延伸閱讀

大法官心證已成？法庭之友廢死立場鮮明

ICERD國家報告首次國際審查 陳建仁：我推動人權不遺餘力

淡水泡棉廠昨夜失火 環保局：所幸毒化物貯存區在1樓

扯！桃園查獲501支笑氣鋼瓶 近年破獲最大宗非法笑氣案

相關新聞

諾羅病毒連9年蟬聯食物中毒之王 過去3年逾5千人中鏢

近期發生多起，民眾到餐廳用餐後，出現腹瀉等症狀，被檢出諾羅病毒陽性。衛福部食藥署指出，近9年諾羅病毒都是食物中毒病因第一...

每年至少90億預算 王國材：TPASS月票常態繼續實施

TPASS月票自去7月1日上路，交通部今舉辦「TPASS 慶週年 乘車金大放送」記者會。交通部長王國材表示，TPASS月...

新竹縣油羅溪「國家級警報響」快離開 3縣市持續大雷雨

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新竹縣、苗栗縣、台中市，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲...

碳費延宕！環團憂衝擊民生經濟、加劇通膨 籲盡快公布碳費費率

環境部原訂今年第1季決定碳費費率，但公布期程一延再延，環團不滿碳費費率期程持續延宕，導致企業碳焦慮，不僅讓有心減碳的企業...

兩波鋒面挾劇烈雨勢 賈新興：周五台中以南恐較大雷雨

今天鋒面通過，西半部和宜花有明顯降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五午後至周六傍晚，台中以南...

老人虐待逐年增 薛瑞元：多是同住家人因照顧問題「牙起來」

近5年老人保護通報件數逐年增加，民國107年至112年間成長幅度高達52%，子女、孫子女施虐者占比超過5成。立法委員王正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。