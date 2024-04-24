接軌斯德哥爾摩公約 環境部公告列管147種PFHxS毒化物

全氟及多氟烷基物質（PFAS）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康。環境部今公告列管PFAS家族中的147種「全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物」為毒性化學物質，即日起違規使用者將以毒性及關注化學物質管理法處100至500萬元。

PFAS是成員超過1萬2000種的含氟化學物質大家族，從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，如食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋與紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫、電子及半導體製程、塑膠製程等工業用途。

環境部化學署長謝燕儒表示，環境部去年7月預告列管，為因應聯合國持久性有機汙染物「斯格哥爾摩公約」，將全氟己烷磺酸（PFHxS）及其鹽類與相關化合物納入附件A消除清單，今天公告將其增列為第一類毒性化學物質。

另外，因應斯德哥爾摩公約加強管制全氟烷基類化和物，除加嚴管制濃度為「全濃度」，自去年1月起，全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛烷磺酸鋰鹽（PFOS-Li）、全氟辛烷磺醯氟（PFOSF）、全氟辛酸（PFOA）等4種毒化物均不得用於泡沫滅火設備中B類火災的滅火泡沫。今天公告後違規使用會以毒管法處100至500萬元，既存業者則有半年至一年半的緩衝時間。

謝燕儒表示，今天起開始公告，業者就會開始運作及釋放量紀錄，今年11月1日前完成責任保險；明年5月1日前完成容器包裝、場所設施標示；明年8月1日前提報應變器材、偵測及警報設備的設置及操作計畫；明年11月1日前取得許可證、登記文件或核可文件。

謝燕儒指出，目前國內僅剩6家業者會使用到全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物（PFHxS），皆用於研究、試驗、教育等用途；既存業者則有半年至一年半的緩衝時間，新業者則不得使用，今日公告後，違規使用者將以毒管法處100至500萬元，但若被判定非蓄意添加者則不會被懲處。

先前召開草案研商會時，半導體業者針對「全濃度」有疑慮，另有環團關心食品包材恐涉及。謝燕儒說明，目前國內並無製造此物質，環境部也會參考國際管制情況，只要濃度符合規定且不是故意添加就不會懲處，而食品包材部分，環團所提是其他種物質，而非這次列管禁用的147種，但也會提醒衛福部。