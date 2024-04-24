雲彰投3縣市大雷雨轟炸 慎防劇烈降雨雷擊、9級強陣風

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括雲林縣、彰化縣、南投縣，持續時間至下午1時15分。

氣象署說，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣田中鎮、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉；南投縣南投市、名間鄉；雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉。

氣象署稍早已發布豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨；彰化以北、南投地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。