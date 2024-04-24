影／國道一號接台74線工程趕在520通車？高公局：5月中就可完工

國道一號銜接台74線系統交流道工程預計今年5月底完工，外傳會趕在520新總統就職當天完工通車；交通部高公局副局長陳宏仁今天說明，預計5月中旬就可完工通車，現在只剩護欄和伸縮縫一些工程。

立法院副院長江啟臣今天會勘東豐快速道路工程進度，他被記者問到國道一號銜接台74線系統工程，外傳會趕在520新總統就職前完工通車的看法，江啟臣請一旁的高公局長副局長陳宏仁說明，他聽到陳宏仁說5月中旬以前就可完工，江啟臣補問副局長：「完工包括通車嗎？5月中快到了」。

江啟臣表示，當時台74線和國道一號沒設計銜接，事後補救花費更大，耗時更久，影響更大，他說不論是何工程，工程品質和安全都要擺第一。

為解決國道一號台中大雅交流道平面道路交通嚴重塞車問題，交通部新建國道一號銜接台74線系統交流道工程，原預計今年5月底完工；台中市交通局長葉昭甫曾表示，此工程完工後，預估可減少中清路約13%車流，減少塞車。

交通部提出的國一銜接台74線系統交流道工程計劃，行政院2016年5月核定可行性評估，2019年3月核定建設計畫，總經費為62.60億元，2019年11月30日開工至今。