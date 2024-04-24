快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

故宮南院生態池睡蓮花開 景致宛如莫內畫作

中央社／ 嘉義縣24日電
國立故宮博物院南部院區生態池近日睡蓮花開，讓入園民眾連想到法國印象派大師莫內的名畫「睡蓮」。中央社
國立故宮博物院南部院區生態池近日睡蓮花開，讓入園民眾連想到法國印象派大師莫內的名畫「睡蓮」。中央社

國立故宮博物院南部院區生態池近日睡蓮花開，入園民眾聯想到法國印象派大師莫內的名畫「睡蓮」；故宮南院處長彭子程說，生態池植栽符合在地的氣候條件，才能呈現美麗景致。

故宮南院國寶館正在施工，部分院區圍以圍籬，景色不若以往清新，但近幾年才營造的生態池，近日睡蓮綻放、紅冠水雞穿梭，吸引民眾佇足，還有人向館方反映像莫內的名畫「睡蓮」。

彭子程告訴中央社記者，很高興民眾這樣聯想，池子的水生植物、周遭灌木、喬木，都經過精心設計，符合在地的氣候條件，營造出豐富的生態景觀。

彭子程強調，營造美麗景觀，南院從104年迄今，陸續栽植了超過6000株的喬木，以光臘樹、黃連木、九芎為大宗，而園區東北側3棵茄冬及苦楝是南院的「先住民」，從籌建時就與南院共同成長至今。

此外，為管理維護並推動生態保育、環境教育，方便遊客認識園區喬木，委託嘉義大學植物研究團隊，依據喬木的特徵、種植年份、所在區域以及國人身分證的編碼方式，建置了故宮南院喬木數位典藏系統，讓「樹也有身分證」。

故宮南院 莫內 身分證

延伸閱讀

佳士得春拍台北今明展雍正釉裏紅梅瓶 紐約6億莫內也來

影／昔戰友鼻酸落淚 士院追思李昭然：對不起沒把你照顧好

《深山專訪林慶台3-2》螢火蟲、蛙鳴與蓪草林慶台手建生態池

撫遠公園77棵樹遭砍？ 公燈處：高危險樹木、改植喬木

相關新聞

新竹縣油羅溪「國家級警報響」快離開 3縣市持續大雷雨

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新竹縣、苗栗縣、台中市，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲...

碳費期程難產！第3次審議會無下文 環境部：恐還有第4次

環境部原訂4月底召開第3次碳費費率審議會並決定碳定價，但碳費相關子法尚未預告，審議會開會期程無下文，外界憂心明年無法順利...

兩波鋒面挾劇烈雨勢 賈新興：周五台中以南恐較大雷雨

今天鋒面通過，西半部和宜花有明顯降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五午後至周六傍晚，台中以南...

老人虐待逐年增 薛瑞元：多是同住家人因照顧問題「牙起來」

近5年老人保護通報件數逐年增加，民國107年至112年間成長幅度高達52%，子女、孫子女施虐者占比超過5成。立法委員王正...

影／國道一號接台74線工程趕在520通車？高公局：5月中就可完工

國道一號銜接台74線系統交流道工程預計今年5月底完工，外傳會趕在520新總統就職當天完工通車；交通部高公局副局長陳宏仁今...

降雨中部水庫進帳！日月潭水庫預估160萬噸 未來一周仍樂觀

中部地區下起大雨，據水利署中區水資源分署統計，鯉魚潭和德基兩大水庫過去3天來，都將因為下雨而分別帶來120萬噸的進水量效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。