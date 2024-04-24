快訊

每年至少90億預算！王國材：TPASS月票常態繼續實施

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大金空調關懷花蓮震災 維修8折優惠、購機最高補助1.2萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金宣布即日起至7月底，花蓮地區受災戶如有大金空調維修需求，將提供零件8折優惠。圖／大金空調提供
和泰大金宣布即日起至7月底，花蓮地區受災戶如有大金空調維修需求，將提供零件8折優惠。圖／大金空調提供

地震搖不停，從本月初至今持續不斷的大小地震，對花蓮造成嚴重傷害，多棟房屋災損嚴重，也有許多民眾家中物品、電器因此損壞，對生活造成極大影響。大金空調在台深耕30年，長期疼惜土地，面對此次天災造成的影響，和泰大金宣布即日起至7月底，花蓮地區受災戶如有大金空調維修需求，透過客服專線0800-060-580申請，將提供零件8折優惠，減輕維修負擔。

如果損壞機種已不適合維修，大金空調也推出購機折扣，即日起至7月底前，購買大金家用變頻空調家用1對1機型，至少可省7,600元。1對1到1對4系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，最高可省12,000元。

和泰大金在災後第一時間即透過全省經銷商，針對相關受災狀況進行瞭解與關懷，亦向第一線救災人員致上深切敬意，感謝其辛勞付出；同時為台灣祈福，盼各界團結共盡心力，台灣加油。

地震 現金回饋 花蓮

延伸閱讀

統測4月27日登場 考試如因地震中斷將延長時間或補考

驚悚！美女主播地震曝災情「更衣間被震垮」：只穿睡衣根本無法出門

傅崐萁夜抵富凱飯店拆除現場：花蓮震災重建條例應倍增至300億元

T台主播半夜回電視台報地震 計程車上摸黑化妝

相關新聞

每年至少90億預算 王國材：TPASS月票常態繼續實施

TPASS月票自去7月1日上路，交通部今舉辦「TPASS 慶週年 乘車金大放送」記者會。交通部長王國材表示，TPASS月...

新竹縣油羅溪「國家級警報響」快離開 3縣市持續大雷雨

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新竹縣、苗栗縣、台中市，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲...

碳費期程難產！第3次審議會無下文 環境部：恐還有第4次

環境部原訂4月底召開第3次碳費費率審議會並決定碳定價，但碳費相關子法尚未預告，審議會開會期程無下文，外界憂心明年無法順利...

兩波鋒面挾劇烈雨勢 賈新興：周五台中以南恐較大雷雨

今天鋒面通過，西半部和宜花有明顯降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五午後至周六傍晚，台中以南...

老人虐待逐年增 薛瑞元：多是同住家人因照顧問題「牙起來」

近5年老人保護通報件數逐年增加，民國107年至112年間成長幅度高達52%，子女、孫子女施虐者占比超過5成。立法委員王正...

不只爆肝還會傷腎！醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」

大家都知道熬夜傷肝，但是對腎臟的傷害也不容小覷。泌尿科醫師表示，現代人工作忙碌，除了常常需要熬夜加班，更經常過著日夜顛倒的生活，然而這麼做卻會造成4大危害，嚴重的話還要洗腎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。