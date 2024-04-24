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大金空調關懷花蓮震災 維修8折優惠、購機最高補助1.2萬
地震搖不停，從本月初至今持續不斷的大小地震，對花蓮造成嚴重傷害，多棟房屋災損嚴重，也有許多民眾家中物品、電器因此損壞，對生活造成極大影響。大金空調在台深耕30年，長期疼惜土地，面對此次天災造成的影響，和泰大金宣布即日起至7月底，花蓮地區受災戶如有大金空調維修需求，透過客服專線0800-060-580申請，將提供零件8折優惠，減輕維修負擔。
如果損壞機種已不適合維修，大金空調也推出購機折扣，即日起至7月底前，購買大金家用變頻空調家用1對1機型，至少可省7,600元。1對1到1對4系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，最高可省12,000元。
和泰大金在災後第一時間即透過全省經銷商，針對相關受災狀況進行瞭解與關懷，亦向第一線救災人員致上深切敬意，感謝其辛勞付出；同時為台灣祈福，盼各界團結共盡心力，台灣加油。
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