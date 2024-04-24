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失智症不可治癒 醫師曝黃金治療期：掌握關鍵可延緩進程

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。本報系資料照
失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。本報系資料照

失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，失智症黃金治療期為輕度認知障礙，為未達失智的前期階段，如果可以給予藥物並改變飲食、生活型態就可延緩疾病進程。

失智症好發於65歲以上高齡長者，根據衛福部統計，65歲以上長者每13人就有1位失智者，疾病的發生也和年紀呈正相關，愈高齡比例愈高，75至85歲盛行率可達7至13%。

一般人可能以為失智就是健忘，而失智與健忘如何區分？顏佐樺說，人腦能夠概念化思考的容量有限，因此事情一多，忘記某些事情均屬正常，但若長者出現走路不穩、講話顛三倒四，或是描述出想像中的不真實事件，家屬就應提高警覺。他舉例，忘記早餐吃了什麼可能是健忘，但如果忘記有沒有吃飯、不知道現在到底幾點，那可能就不是單純健忘，而是失智症狀。

顏佐樺指出，失智症可分為退化型和血管型兩類，前者又以阿茲海默症最多，與腦部病變和遺傳基因有關；後者則是受到高血壓、高血糖及高血脂等代謝症候群疾病影響所致，因此腦中風患者、血管病變者、糖尿病患者罹患失智症風險較高。另外，不良生活習慣如酗酒、抽菸、缺乏社交也與高危險因子，其他生理疾病（聽覺障礙、肥胖、憂鬱症、腦部曾受傷）也容易讓失智症找上門。

每年約有10%的輕度認知障礙（MCI）患者疾病會進展惡化為失智症。顏佐樺表示，臨床上，醫療機構會透過問卷、量表搭配心理師檢測、影像分析來判斷有無失智症與嚴重程度；預防醫學的角度則是透過腦部年齡檢測、基因檢測、問診評估等檢查分析出是否有罹患失智症風險。

以腦部年齡檢測為例，會透過高階磁振造影MRI，計算出腦部生理年齡與同年齡層比較，同步評量腦部退化程度；腦年齡與實際年齡±5為正常範圍，若超過過多則建議進一步詳細檢查。

飲食、運動亦可改善大鬧退化，顏佐樺說，結合得舒飲食與地中海飲食而延伸出來的麥得飲食（MIND），提倡增加天然莓果類、葉菜類的攝取，並選擇能夠抗發炎的食材，如好的油脂、薑黃等，並避開紅肉等動物性食品，被認為能夠延緩阿茲海默症進展。

失智症

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