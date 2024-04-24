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以為痔瘡竟是大息肉 八旬翁接受肛門微創手術除病灶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師陳莊偉看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師陳莊偉看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名高齡82歲的黃先生每上廁所就出血，以為是痔瘡，沒想到一就醫檢查竟是大息肉，也無法透過大腸鏡切除。台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師陳莊偉指出，為黃先生施作「經肛門微創手術」切除息肉，完全沒有其他額外傷口，隔天就出院；他也提醒，民眾一定要定期檢查，如廁超過2周出血更要及早就醫。

黃先生只要上廁所肛門就會出血，用手摸還摸得到一小肉塊，但他總以為是痔瘡，然而出血情況持續將近一個月，在家人的堅持下才就醫，結果發現是一顆4.6公分大的息肉在直腸裡面，且形狀寬扁，無法透過大腸鏡切除。

陳莊偉說明，考量息肉位置在距離肛門口5公分的地方，以經肛門微創手術替黃先生切除息肉，因為這是一種經人體自然孔道的微創手術，經由肛門的自然孔洞，配合3D內視鏡影像系統，黃先生術後完全沒有腹部或其它額外傷口，恢復得很快，隔天就出院，只需要定期回診追蹤。

陳莊偉指出，簡單直腸息肉可以在大腸鏡檢查時一併切除，而複雜的腫瘤或息肉就要透過腹腔鏡手術或傳統手術來處理，其中經肛門微創手術的好處是結合了內視鏡影像系統和特殊手術操作管路，但凡在距離肛門口15公分內，未達乙狀結腸的直腸病灶都能處理，因為微創方式不會傷害到肛門括約肌，而且在3D內視鏡影像系統與4K高畫質放大螢幕的協助下，醫師和助手的視野範圍不再受限。

陳莊偉提醒，直腸癌占大腸癌約三成，早期直腸癌則占其中的四分之一至五分之一，若能在早期就手術治療，五年存活率高達九成以上，而直腸困難息肉則有兩成左右是惡性可能，不可不慎，建議要定期做相關檢查。另外，痔瘡的出血是黏膜破損所致，大都是短暫間歇出血，若如廁出血超過2周或是大量出血，就要及早就醫檢查，以免延誤病情。

微創手術 息肉 痔瘡

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