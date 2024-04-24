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未來1周雷雨轟炸！ 氣象署示警中南部：周五鋒面+西南風慎防豪雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來一周天氣主要受到鋒面影響，偶爾伴隨比較強的西南風，整體而言天氣不穩定。圖／聯合報系資料照
未來一周天氣主要受到鋒面影響，偶爾伴隨比較強的西南風，整體而言天氣不穩定。圖／聯合報系資料照

未來一周天氣主要受到鋒面影響，偶爾伴隨比較強的西南風，整體而言天氣不穩定。中央氣象署預報員徐仲毅表示，這種滯留鋒面影響的天氣不見得雨會一直下，但一旦有對流發展，容易有短延時強降雨，伴隨雷擊和強陣風，一定要特別注意。

徐仲毅表示，這種短延時強降雨，預報上不確定性高，往往要等到接近發生時才有比較高的可預報度，一定要留意氣象署發布的天氣訊息。

今天西半部、宜花大雨，徐仲毅表示，明天至周日另一鋒面影響，周五中南部局部豪雨，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，周五至周六清晨馬祖低雲影響能見度。

徐仲毅表示，鋒面目前在台灣東方海面，向西延伸，通過花蓮一帶，進到台灣中部，所以中部以北是鋒面主要影響區域。另外，南部地區也有零星對流在發展。

降雨現況，徐仲毅表示，降雨比較明顯區域集中在中部以北、宜蘭、花蓮；至於中南部有零星回波在移入，有零星降雨狀況。截至目前為止，累積雨量最明顯在桃園至彰化一帶，以台中市、苗栗縣最多，都有達到大雨標準。另外時雨量部分，彰化縣、苗栗縣、台中市都有達到短延時大雨的標準，瞬間大雨和累積雨量都是明顯的狀況。

徐仲毅表示，今天白天還是鋒面影響比較明顯，整個西半部地區、部分宜花都有明顯降雨，其他地區也有局部陣雨和雷雨。到了晚上，整體雨勢趨緩，不過西半部還是有短暫陣雨發生，東半部則相對明顯趨緩。

未來一周降雨趨勢，徐仲毅表示，今天鋒面通過，明天鋒面斷開東移，不過，台灣北部海面到華南又有鋒面生成，且逐漸靠近，所以明天是逐漸趨向不穩定的過程。周五鋒面影響，伴隨比較強的西南風，相對是天氣最不穩定的時候。

徐仲毅表示，周六、周日還是鋒面影響之下，到了下周一鋒面遠離，還會有一道鋒面在台灣北部海面附近，所以下周一、周二還是不穩定的天氣。周日之前受到鋒面影響，甚至比較強的西南風，天氣不穩定。周日之前各地降雨機率高，特別是西半部地區、部分東北部地區，降雨比較明顯。

徐仲毅表示，特別是周五，中南部雨勢比其他地區更明顯，有可能出現局部性豪雨，當地民眾要特別留意，西半部、東北部有可能出現局部性大雨。下周一中部以北、宜蘭、花蓮短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨情況發生。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

仲毅 鋒面

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