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高鐵母親節疏運加開4班次列車 周五凌晨開放購票

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
高鐵母親節疏運加開4班次列車，周五凌晨開放購票。聯合報系資料照
高鐵母親節疏運加開4班次列車，周五凌晨開放購票。聯合報系資料照

台灣高鐵公司表示，5月10日至5月13日為期母親節4天疏運，經檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開南下3班、北上1班，共4班次列車，本周五26日晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，母親節疏運期間，台灣高鐵公司共加開54班次列車，總計4天提供693班次列車旅運服務；高鐵公司建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期間對號座銷售資訊」提早規畫行程，避開「熱銷車次」人潮尖峰時段，輕鬆搭車。

為加強服務自由座旅客，台灣高鐵於母親節疏運期間，針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能，包括：南下5月10日下午5時至晚間7時，及北上的5月12日下午3時至晚間8時等時段，行駛南港至台中的區間列車，均配置1至3車及8至12車，共8節自由座車廂。

台灣高鐵提醒旅客，因疏運期間部分夜間車次包括：5月10日之1337、1297車次，及5月12日1336、1698、1296車次，抵達部分車站將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），搭乘上述5車次的旅客，請留意到站時間並預先安排到站後交通接駁。

高鐵

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