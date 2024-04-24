5旬婦牙齒太亂釀牙周病、牙齦萎縮 靠矯正重拾健康

牙齒矯正常被與醫美聯想在一起，但矯正跟口腔健康也是息息相關。三軍總醫院牙科部齒顎矯正科主治醫師李威成表示，一名50多歲婦人，因齒列歪斜導致平時清潔困難，衍生嚴重牙周病、牙齦萎縮，直到經由齒列矯正後，才重拾健康口腔。

一名50多歲婦人牙齒排列嚴重不整齊，即使用了非常多清潔用品，仍無法完整清潔口腔。李威成說，齒列紊亂最造成「清潔死角」，這名個案口腔細菌因此堆積，甚至產生發炎症狀，破壞到牙周組織，牙床、牙齦都開始萎縮，連帶多顆牙齒需要拔除才能進行治療。

「為了重建健康口腔以及預防，牙齒矯正是治療中的一環。」李威成指出，牙齒矯正從6歲長牙後到70歲都可以施做，成年後的矯正可能會因為蛀牙、拔牙、缺牙等因素，要進行後續植牙、假牙治療的話，得先透過矯正方式挪出空間，才能植入，因此矯正並不單單只為美觀，常常是口腔治療中的一環。

李威成表示，牙齒矯正過去是預防蛀牙的方式之一，由於牙周病來自於清潔不完全，矯正後就能妥善清潔；也有民眾因為咬合不整齊，長期下來牙齒受損，部分咬合更會影響到「顏面肌肉協調」，產生顳顎關節的疾病，透過矯正都能夠獲得很好的改善。

然而市面上矯正模式相當多，李威成指出，「傳統矯正」是將金屬矯正器黏牙齒的外側，日常生活時，金屬部位會刮到頰側，口腔黏膜容易受損，有疼痛適應期以及美觀問題；而「隱形矯正」由矯正器由透明塑料製成，配戴時幾乎看不到，且隱形矯正具有較少的口腔不適、不易造成口腔潰瘍或其他刺激、容易拆卸與清潔，但隱形矯正器需要每天配戴上至少22小時以上，相當仰賴患者的配合度。