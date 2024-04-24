手搖飲+益生菌 飲品業攜手生技業搶攻新機能飲食市場

手搖飲不只專賣清涼解喝，現在也走養生路線，高雄起家的手搖飲品牌「八曜和茶」看準新機能飲食市場，最近與豐華生技攜手研發益生菌，推出「ㄦㄦ菌」益生菌系列飲品，標榜「1日2杯養ㄦㄦ計畫」，調節身體機能。

據財政部統計，高雄人去年共喝了82億元手搖飲，銷售額冠全台，以人均消費額計算，去年每人平均花3015元喝手搖飲，更造就了手搖飲一條街，鼎中路短短350公尺就開了16家手搖店，密度居高雄之冠。

手搖飲市場龐大，業者在口味及配方上也不斷推陳出新，在高雄起家的手搖飲品牌「八曜和茶」最近即攜手生技業開發全新飲品，搶攻新機能飲食市場。

據國健署建議，民眾每天所需的膳食纖維攝取量，約25～30 克，但台灣癌症基金會統計，國人目前每天僅食用14 公克膳食纖維，因此每天服用 2 包益生菌，即可補足成人1天所需的膳食纖維含量。

八曜和茶指出，豐華生技專利製程萃取出「Totipro 益萃質」，具有多種消化酵素，200億益生菌，多達15種益生菌、4大專利菌株與小麥若葉，可清除最難處理的堆積雜質。目前交付首席調飲師以無咖啡因茶飲調製出「柚香」與「蜂凝」2款菌乳茶，可望透過每日茶飲，協助調節身體機能。