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自嘲地震後遺症 醫師指睡前習慣1動作「現在不敢了」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午7時16分，主震以及餘震已有1226起地震。圖／中央氣象署提供
根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午7時16分，主震以及餘震已有1226起地震。圖／中央氣象署提供

近日大小地震頻繁，人心惶惶。根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午7時16分，主震以及餘震已有1226起地震。開業醫師顏俊宇在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」表示，地震後遺症，他以前睡前手機開飛航，現在不敢了。

顏俊宇表示，他昨晚被地震震醒後，變得很淺眠，查一查決定來下載「台灣地震速報」App，介面簡潔，可以提早收到地震通知，超讚，「居然是康橋的高中生開發，超神」。還有確認iPhone設定通知的緊急警報有打開，「有人跟我一樣嗎？」

「台灣地震速報」App出自康橋國際學校秀岡校區高三學生林子祐（ https://udn.com/news/story/123995/7918979 ）之手，他受訪時說，從小對颱風、地震等相關天災防範就相當有興趣。他自前年寒假投入開發，去年暑假上架。曾因為課業壓力過大暫停，後來靠興趣支撐自己走下去。

0403花蓮大地震 醫師 餘震

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