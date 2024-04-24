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2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

苗中彰3縣市大雷雨轟炸 慎防劇烈降雨雷擊、淹水

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面今天抵達台灣，全台水氣偏多，新竹以北有局部大雨的發生，民眾外出上班、活動等務必攜帶雨具出門。記者曾學仁／攝影
鋒面今天抵達台灣，全台水氣偏多，新竹以北有局部大雨的發生，民眾外出上班、活動等務必攜帶雨具出門。記者曾學仁／攝影

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括苗栗縣、台中市、彰化縣，持續時間至上午8時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署表示，昨晚至今天鋒面通過，各地易有短暫陣雨或雷雨，西半部及宜蘭、花蓮地區有局部大雨；雷雨影響期間，除了短延時強降雨，也可能伴隨雷擊及強陣風，行車用路留意低能見度，低窪地區慎防積水。

氣溫方面，預測今天低溫約22至25度，高溫由於天氣陰霾、且鋒面通過後帶來微弱北風，北台灣稍微轉涼，高溫約23至25度，其他地區則約27至30度。

近期餘震頻繁，加上鋒面影響降雨機率高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

大雷雨 鋒面 高溫

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