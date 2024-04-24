滯留鋒持續至周日恐雷擊冰雹 吳德榮：慎防致災可能
鋒面通過，中央氣象署針對彰化以北9縣市發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中部以北部有小範圍對流胞移入，伴隨強降水回波及閃電。
今天滯留鋒影響，西半部及東北部有局部陣雨或雷雨，吳德榮表示，應注意小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等的發生，花東亦轉有局部短暫陣雨的機率。
氣溫部分，吳德榮表示，今天因雲多降雨而略降，北台灣稍轉涼。北部19至26度，中部20至28度，南部22至32度，東部20至30度。
吳德榮表示，明天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖不扎實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有中小尺度對流系統發展，常伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍的劇烈天氣，應慎防其致災的可能；當其通過或能量耗盡後又會間歇性出現空檔。
下周一滯留鋒北移，有較長空檔；吳德榮表示，下周二至周四滯留鋒再逐漸南移至台灣附近南北徘徊，未脫離多雨的型態。
吳德榮表示，理論上，超過2天之後，一般中期模式或AI（人工智慧）模式皆無法準確模擬中小尺度對流系統的時、空變化，因此經常被拿來參考的多日模擬累積降雨圖，也有很大的誤差，必須使用短期模式的模擬，結合即時預報的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；故這段期間，應特別注意最新的訊息，才是趨吉避凶之道。
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