滯留鋒持續至周日恐雷擊冰雹 吳德榮：慎防致災可能

鋒面通過，中央氣象署針對彰化以北9縣市發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中部以北部有小範圍對流胞移入，伴隨強降水回波及閃電。

今天滯留鋒影響，西半部及東北部有局部陣雨或雷雨，吳德榮表示，應注意小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等的發生，花東亦轉有局部短暫陣雨的機率。

氣溫部分，吳德榮表示，今天因雲多降雨而略降，北台灣稍轉涼。北部19至26度，中部20至28度，南部22至32度，東部20至30度。

吳德榮表示，明天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖不扎實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有中小尺度對流系統發展，常伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍的劇烈天氣，應慎防其致災的可能；當其通過或能量耗盡後又會間歇性出現空檔。

下周一滯留鋒北移，有較長空檔；吳德榮表示，下周二至周四滯留鋒再逐漸南移至台灣附近南北徘徊，未脫離多雨的型態。