癌症免疫療法腫瘤沒了...卻誘發「罕見病徵」 醫揭三大因素不可不慎

癌症連續41年位居國人大死因之首，患者常以免疫療法治療癌症。71歲朱女士，罹患輸尿管尿路上皮癌，術後接受癌症免疫療法，腫瘤大幅清除。但在追蹤過程中，感到左眼視力模糊、頭痛及皮膚出疹等症狀至眼科就醫。檢查發現，竟是免疫療法藥物誘發非感染性葡萄膜炎的罕見病徵，經治療後追蹤3年，已無身體癌症或眼睛葡萄膜炎復發。

台北榮總眼科部葡萄膜炎及眼矯形科主任黃德光說，經視力檢查，朱女士右眼視力0.8，左眼視力卻只剩0.3；雙眼有輕微初期白內障，及雙眼後葡萄膜炎，合併黃斑病變及嚴重漿液性視網膜剝離。葡萄膜炎是眼內組織發炎，由於診斷與治療困難，是已開發國家造成民眾失明的主要原因之一。

黃德光指出，國內常見葡萄膜炎有23種以上的相關病因發表在文獻上，這些成因之中以自體免疫相關原因占多數，可能是僵直性脊椎炎等，或與帶狀疱疹等感染相關，也有可能是服用藥物所致，甚至是腫瘤所引起。常見症狀包括視力模糊或嚴重不正常的飛蚊症增加，只有極少數人以單純的眼睛不舒服表現。

隨著國人平均壽命的增加，惡性腫瘤對國人健康的威脅持續增加。衛福部國健署統計，癌症多年來一直高居台灣民眾十大死因之首，發生率已達到每年每一千人中有3人以上新罹癌，伴隨而來的癌症治療與長期照護相對重要。黃德光說，新的標靶藥物與生物治療能夠有效控制病情，大幅延長患者生命和改善生活品質。但治療患者卻可能因疾病本身或使用藥物等，造成眼內葡萄膜炎傷害視力。

黃德光指出，眼睛葡萄膜炎可以在治療的任何時期發生，跟疾病的狀態息息相關，千萬不能小看，若能即時準確地診斷與治療，就能夠恢復正常的視力與視覺品質，患者應該要謹慎面對，並告知醫師正在使用的相關藥物。

癌症治療中發生葡萄膜炎，可能有三大原因，第一、最擔心的是腫瘤自己產生的葡萄膜炎。黃德光說，臨床上有時看到惡性腫瘤或血液腫瘤轉移到眼內，這時檢查可能可以看到脈絡膜或葡萄膜腫塊、視網膜下細胞浸潤、或玻璃體內不正常的白血球浸潤；少部分病人因為腫瘤本身引發的自體免疫反應攻擊視網膜細胞可能會造成特殊的視網膜病變。所以發現癌症病人有葡萄膜炎時，應該先審視全身腫瘤控制的情況，是否有其他地方的轉移，並針對惡性腫瘤本身加以治療。

另一種偶爾會見到的葡萄膜炎，是因為傳統化療所造成的抵抗力低下，使患者被病原體伺機感染。其實沒有罹患惡性腫瘤的患者，偶爾也可能因為身體的感染散播到眼內而產生葡萄膜炎。只是罹患惡性腫瘤的患者遇到這些感染，由於抵抗力差，延誤治療不只眼睛受到影響，更可能有生命危險。針對這種葡萄膜炎，往往只要確立病原體，加以抗生素或抗病毒藥物治療，就能控制眼睛或身體的感染，降低失明的危險。

第三、癌症免疫療法在最近幾年逐漸盛行，針對腫瘤可以有效的治療而且身體的副作用較不劇烈，帶給患者更好的腫瘤治療和高的生活品質。罕見狀況下，有些患者會被這些免疫療法藥物，誘發自體免疫的反應，更少數的患者，則以葡萄膜炎來表現。患者的葡萄膜炎表徵千變萬化，有些只有些微發炎細胞增加，有些產生比較嚴重的脈絡膜發炎。

所幸這種癌症治療藥物所引發的葡萄膜炎，相較於前兩者，較沒有重大的生命危險，只要針對發炎加以治療，輕微時使用眼藥水，嚴重時暫停使用免疫療法並加上身體消炎藥物或眼內注射，即有可能讓發炎緩解消除，讓病患恢復視力。

黃德光提醒，癌症的治療，需要完整的醫療團隊全人治療，才能帶給患者最有效的治療以及生活品質。而人類的視網膜，是少數人體器官，可以直接觀察到血管的長相以及有無發炎細胞浸潤的構造。當在癌症治療中發生眼睛疾病，應立刻就醫檢查，除了能夠確保視力與視覺品質外，有時甚至能觀察到身體的健康狀況。