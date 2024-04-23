影／台電「環境月」環保成果發表 推八大電廠、十大明星物種

台電今天舉辦2024年環境月發表會，公布2023年台電環保成果，台電副總郭天合受訪表示，自有火力機組空污排放強度較2016年大減近7成、碳排放強度亦減少8%。現場並公布台電自百個電力場域精選八大電廠明星物種生態地圖，期許這些物種未來能與電力場域相輔相成。

郭天合強調，追求環境永續是全球共識，台電會持續升級機組環保設備，並展開低碳燃氣機組更新計畫，逐步落實電力減少碳排。他說，至今台電在空汙減排上的成效已達7成，相信未來隨著增氣減煤新機組的到位，會逐步達成台電既定的減碳目標。

台電今年盤點全台百個電力場域，推出八大電廠、十個明星物種生態地圖，展現台電長期投入生態保育成果，其中包含協和電廠的珊瑚、卓蘭電廠的紫斑蝶、大甲溪電廠的鉛色水鶇與台灣石𩼧、萬大電廠的霧社血斑天牛與台灣大豆、台西風場的東亞家蝠、興達電廠的黑面琵鷺、核三廠的雀鯛及尖山電廠的荸薺。