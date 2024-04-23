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影／台電「環境月」環保成果發表 推八大電廠、十大明星物種

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台電環境保護處長溫桓正公布台電八大電廠十大明星物種。記者侯永全／攝影
台電環境保護處長溫桓正公布台電八大電廠十大明星物種。記者侯永全／攝影

台電今天舉辦2024年環境月發表會，公布2023年台電環保成果，台電副總郭天合受訪表示，自有火力機組空污排放強度較2016年大減近7成、碳排放強度亦減少8%。現場並公布台電自百個電力場域精選八大電廠明星物種生態地圖，期許這些物種未來能與電力場域相輔相成。

郭天合強調，追求環境永續是全球共識，台電會持續升級機組環保設備，並展開低碳燃氣機組更新計畫，逐步落實電力減少碳排。他說，至今台電在空汙減排上的成效已達7成，相信未來隨著增氣減煤新機組的到位，會逐步達成台電既定的減碳目標。

台電今年盤點全台百個電力場域，推出八大電廠、十個明星物種生態地圖，展現台電長期投入生態保育成果，其中包含協和電廠的珊瑚、卓蘭電廠的紫斑蝶、大甲溪電廠的鉛色水鶇與台灣石𩼧、萬大電廠的霧社血斑天牛與台灣大豆、台西風場的東亞家蝠、興達電廠的黑面琵鷺、核三廠的雀鯛及尖山電廠的荸薺。

郭天合表示，台電響應國際OECM（其他有效保護區）精神，致力營造電力場域的電力建設與生態共融，維護物種多樣性與環境生態保護，台電期許讓每個電力場域，都能朝向OECM理念經營。

台電下午舉辦2024年環境月發表會並公布八大電廠十大明星物種，由台電代理董事長曾文生（右三）、行政院發言人林子倫（左三）、台電總經理王耀庭（左二）及生態學者共同主持啟動儀式。記者侯永全／攝影
台電下午舉辦2024年環境月發表會並公布八大電廠十大明星物種，由台電代理董事長曾文生（右三）、行政院發言人林子倫（左三）、台電總經理王耀庭（左二）及生態學者共同主持啟動儀式。記者侯永全／攝影

台電 永續 生態保育 碳排放

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