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多角度詮釋「愛」 戲曲藝術節雙旗艦作翻轉名著

中央社／ 台北23日

2024台灣戲曲藝術節雙旗艦製作，由薪傳歌仔戲劇團「兩生花劫」與二分之一Q劇場「青姬」聯手出擊，以全新視角詮釋文學經典，將台灣傳統戲曲中「愛」的主題，賦予新時代角度。

本屆台灣戲曲藝術節推出11檔精彩節目，以不同角度觀看愛，詮釋傳統戲曲中的情、慾、戀。今天國立傳統藝術中心舉辦「兩生花劫」、「青姬」聯合宣告製作記者會，現場演出精彩片段，邀戲迷搶先看。

傳藝中心主任陳悅宜表示，「旗艦」並非以演出規模定義，而是為建立品牌，尋求內容或表演形式的可能性，期待這次再展現傳統新藝兼具經典、前衛的風貌。

「兩生花劫」改編自德國劇作家萊辛的啟蒙時代名劇「艾米莉亞．嘉樂蒂」，描述一名女子遭王子覬覦劫持釀成的死亡悲劇。全劇由薪傳歌仔戲劇團製作、導演鴻鴻執導改編，將時代背景移到明末清初，刻畫一段親王強娶豪奪繡莊千金、跨越海峽兩岸20載糾纏不清的畸戀。

導演鴻鴻受訪分享，「艾米莉亞．嘉樂蒂」是德國小學生必讀的經典作品，台灣從未展演過，希望藉由在地化、東方化翻轉，讓劇本煥發出不同色彩。這次更加入刺繡元素，由鳳甲美術館擔任刺繡顧問，其中鳳甲典藏的雙面繡「上山虎下山獅」與「望月」，更是啟發劇情關鍵發展的重要靈感。

「青姬」則由擅長跨域結合的二分之一Q劇場製作、傳藝金曲獎得主戴君芳執導，將崑曲、京劇、歌仔戲3元素巧妙融合，靈感源自清中葉傳奇劇本「後雷峰塔傳奇」，並吸收日本能劇「夢幻能」手法，以全新視角訴說給當代的「白蛇後傳」。

除了經典的許仙、白素貞、青蛇角色外，「青姬」還加入遠渡重洋、只為尋找心中美麗多情妖仙的陰陽師吉光一角，試圖辯證人與愛、愛與恨，重新尋覓愛的可能性。

「兩生花劫」將於6月7日至9日在戲曲中心大表演廳展演；「青姬」將在5月17日至19日在戲曲中心小表演廳演出。

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