台鐵公布集集支線濁水站至車埕站 停駛區間及公路接駁

台鐵公司表示，集集支線1號、2號及3號隧道使用至今已逾80年，長期累積發生漏水、淨空不足及軌道線形不佳等狀況，為徹底改善整修，強化集集支線基礎設施及列車運行安全，依既定計畫期程辦理「台鐵集集支線基礎設施改善計畫-隧道及邊坡改善統包工程」，由於因豪雨、地震邊坡滑動，造成2號及3號隧道部分區段擠壓受損之復舊整建工程，因此同步辦理施工，以有效縮短隧道整體施工期程。

台鐵表示，改善工程將從今年5月2日起施工，預計明年12月底完工通車。

台鐵公司表示，受前述改善工程影響，集集支線列車將截短行駛二水站至濁水站區間，每日開行18列次，濁水站至車埕站區間停駛，公路接駁服務區間為濁水站至車埕站，接駁作業比照現行集集站至車埕站公路接駁模式辦理，且為便利旅客轉乘服務假日將增加接駁車輛數，並規劃增停農業部生物多樣性研究所／軍史公園，以促進在地觀光旅遊。

停駛期間相關列車行駛車次、公路接駁服務班次及時刻表，已同步於台鐵公司官網、台鐵e訂通APP查詢列車資訊及各車站公布，後續台鐵公司將加緊趕工，儘速完工恢復集集支線全線營運。