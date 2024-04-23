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低血鉀嚴重恐致命 醫：莫名全身無力、走不動要當心

中央社／ 台北23日電
腎臟科醫師指出，當出現疲累、便秘等，尤其是全身無力、走不動，應儘速就醫，低血鉀嚴重恐危及生命。示意圖／Ingimage
腎臟科醫師指出，當出現疲累、便秘等，尤其是全身無力、走不動，應儘速就醫，低血鉀嚴重恐危及生命。示意圖／Ingimage

民眾反應貓吃飼料後疑有低血鉀症；若人血中鉀離子濃度過低，也要小心。腎臟科醫師今天指出，當出現疲累、便秘等，尤其是全身無力、走不動，應儘速就醫，低血鉀嚴重恐危及生命。

常聽到補充電解質的說法，而電解質包括鈉、鉀、鎂、鈣等離子，其中鉀離子是非常重要的礦物質，根據衛生福利部國民健康署，腎臟功能正常者多攝取來自食物中的鉀離子，不但能控制血壓，也能間接保護腎臟。

除了香蕉是天然鉀來源，林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海今天告訴中央社記者，還有如柳丁、橘子、番薯等，也都是含鉀量豐富的蔬果。

正常的鉀離子濃度應該在3.5到5.0 mmol/L，顏宗海說，若攝取不足或流失，輕微的低血鉀通常沒有顯著症狀，頂多就是覺得「整個人怪怪的」，但仍會引起血壓升高，偶而引發心律失調，中度則會導致疲累、肌肉無力、便秘等症狀，嚴重者甚至可能出現橫紋肌溶解，恐危及生命。

至於哪些原因會造成鉀離子流失，顏宗海指出，大致可分3種狀況，首先是從腸胃道流失，例如腹瀉、嘔吐，再來是從汗水或尿液中流失，比方說大量流汗、服用利尿劑等，另外還有少部分是血液中鉀離子跑到細胞內，通常是因為藥物造成。

顏宗海表示，就醫患者中，最明顯就是手腳無力、走不動，無論是哪一種原因造成鉀離子流失，在臨床上，會依照引發低血鉀的原因及低血鉀嚴重程度採取適當治療，像是治療腹瀉、嘔吐、暫時停用利尿劑，或依醫囑補充鉀離子等。

此外，年輕人或年長者都有可能出現低血鉀，他提醒，當懷疑自己有發生低血鉀情形，應儘早就醫進行相關檢查，遵照醫囑需監測血鉀濃度，避免低血鉀症造成對身體的致命危害。

腎臟 血鉀症

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