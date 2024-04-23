愛地球也要多元共融 中山女高學生助視障者親近綠地

為了響應世界地球日（Earth Day），台灣奧的斯電梯（OTIS）、國際珍古德協會與中山女中22日在台大醉月湖畔合辦「Let’s Greennect」活動。 記者蔡宗儒／攝影 就讀台北市立啟明學校高一的簡渝軒腳踏草地，左手搭著引導志工的手臂，鼻間聞到身邊樹木枝葉散發的、如精油般的香氣。簡渝軒偶爾會跟家人一起到公園走走，「但也沒有很常去。」這次在活動中用多種感官感受大自然，「這裡好多特別的樹，感覺很新奇。」她說。

為了響應世界地球日（Earth Day），多位志工和視障者在台大醉月湖畔不同植物前駐足、親近自然環境：有志工帶著視障者用手撫摸白千層粗糙的樹皮，也有志工用手輕敲竹子，讓視障者聆聽中空枝幹發出的「咚、咚」聲。志工組成多元，有人來自國際珍古德協會、有人是商業電梯品牌奧的斯（OTIS）的員工，還有一群就讀中山女中的高二學生。

透過不同的植物，讓視障者及一般民眾感受大自然的多樣性。 記者蔡宗儒／攝影 多方合作源自彼此對「青年永續實踐」的共識。「多樣性不只包括生物多樣性，還包括社會的多樣性。」活動主辦方之一、國際珍古德協會執行長郭雪貞說：「我們都希望年輕人能捲起袖子，來改變這個世界。」

台灣奧的斯電梯（OTIS）、國際珍古德協會與中山女中今（22）日合辦「Let’s Greennect」活動，結合生物多樣性、讓不同身心條件者都能享受出遊樂趣的「共融出行」，及青年參與等理念，讓志工帶視障者探索台大校園的自然環境。這次活動除了有啟明學校的學生參加，也開放民眾戴眼罩體驗視障者外出的感受，共計超過50人參加活動。

民眾除了戴上眼罩體驗視障者外出的感受之外，也在志工的帶領及解說下，用視覺以外的感官體驗大自然。 記者蔡宗儒／攝影 在志工群中，中山女中學生對視障者的移動困境，頗有研究。中山女中二年級學生廖依安說，她與同學曾對台北市立啟明學校的學生發出表單調查；結果顯示，56%的填答者曾被亂停放的機車阻擋去路，25%則遇過店家用桌椅佔據人行道空間。視障者若要出門，處處都是環境造成的障礙。

之所以這麼了解視障者議題，是因為這群中山女中學生是第四屆「Made to Move Communities（MTMC）」國際競賽的參賽者。

這項比賽由奧的斯（OTIS）發起，由奧的斯導師提供科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）及數學（mathematics）的STEM教育，激發青年學子為社會問題思考創新解決方案。今年競賽主題，是如何打破物理上或來自社會經濟的阻礙，幫助更多人親近公共綠地空間。

為了讓視障者在綠地行走更方便，中山女中團隊設計一款具有預警功能的配戴裝置，透過小型超音波發射器，可以計算與前方障礙物的距離，並發出聲音預警。中山女中二年級學生盧怡蓓說，視障者的白手杖只能掃到地面上的障礙，「如果前方有比較高的樹枝或路牌，他們就沒辦法及時知道，可能就會撞到。」

台灣奧的斯董事總經理劉欣向說，今年MTMC競賽有來自15個國家、共245名學生組隊報名，中山女中是唯一來自台灣、並全部由女性參賽者組成的隊伍。他指出，中山女中表現優異，「我覺得台灣的學生非常有潛力，而且很快就建立起團隊精神。」今年MTMC競賽結果預計在4月30日公布。