創新書市 庄頭書展｜響應世界閱讀日 台北國際書展大好評「讀字樂園」走入社區

文化部為鼓勵民眾閱讀並振興出版產業，自112年起獎勵實體書店串聯在全台各地辦理創新書市，而今年在423世界閱讀日到來前的周末（4月20日至21日），全國於臺北、新北、苗栗、臺南及澎湖等地皆有書市活動，不少民眾也以行動響應世界閱讀日，共襄盛舉並重溫閱讀帶來的樂趣。

4月20、21日在板橋放送所由獨立出版聯盟舉辦的「讀字樂園玩書展」，特別將在台北國際書展獲得好評的「讀字樂園」帶進社區，現場以「閱讀的樂園」為概念，將旋轉木馬、海盜船等設施與書展攤位共融，集結70多家書店、出版社、NGO團體及新銳創作者相關攤位，帶來精選好書以及親子工作坊、開幕劇團表演、玩讀沙龍、真人圖書館、Live Podcast及攤位體驗活動等超過40種體驗活動。

文化部政務次長王時思、獨立出版聯盟理事長陳夏民、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、閱讀夏LaLa主持人夏宇童、時報文化董事長趙政岷、允晨文化發行人廖志峰、台北國際書展基金會執行長王秀銀、創作者林廉恩及黃一文等共同為活動揭開序幕。

「讀字樂園玩書展」邀請「當代傳奇劇場」帶來開幕表演：孫悟空鬧龍宮。 圖／文化部提供

創新書市「讀字樂園玩書展」於新北市板橋放送所登場，文化部次長王時思（右4）、時報文化董事長趙政岷（右3）、允晨文化發行人廖志峰（右2）、閱讀夏LaLa主持人夏宇童（左3）等於開幕儀式合影。 圖／文化部提供

大小朋友都可以開心探索的「讀字樂園」，設置旋轉木馬、海盜船、溜滑梯等遊樂設施，吸引大小朋友體驗。 圖／文化部提供

文化部政務次長王時思表示，去年可說是政府對出版產業支持力道最大的一年，文化部透過超過129場創新書市深入全台每個角落，今年更將書市升級為「庄頭書展」，要將書帶入更深、更遠的庄頭，帶進每個人的身邊。同時，文化部也推出擴大電子書計次借閱服務、遍及全國各縣市公共圖書館的優化圖書採購，以及推動文化幣超過5成用於購書、獨立書店2點送1點加碼促成1成消費於獨立書店等，透過創作端、出版端到消費端的串連，期盼「讓台灣的書賣得更好、讀書的人更多」。

至於在台北市西門町本願寺舊址登場的「野生讀者節」，則匯聚獨立書店、出版社、文創商品、在地飲食等30家攤商；主辦單位飛地書店營運總監胡芷嫣表示，「閱讀的人口越來越少，但讀者是整個書業裡最重要的，所以想辦一場以讀者出發的市集。」現場設置了親子區、二手漂流書區，根據讀者的調性邀請了不同的講者，另外，「『野生』這個概念也是我們想要推廣的，現場集結台灣、香港、中國、東南亞的獨立出版，這些出版品很直接、衝撞，希望能把這個概念帶到活動。」

在苗栗縣苑裡山腳國小日治後期宿舍群舉辦的「苗栗山海書市集｜閱讀「 」成為苗栗人」。 圖／文化部提供

在台北市西門町本願寺舊址登場的「野生讀者節」，現場舉辦多場講座。 圖／文化部提供

在苗栗縣苑裡山腳國小日治後期宿舍群舉辦的「苗栗山海書市集｜閱讀「 」成為苗栗人」，共有包含7家苗栗在地的獨立書店以及各式文創美食的40家攤商，當日有精彩講座、親子共讀、書店選書區、獨立歌手/樂團表演，還有苗栗特色藺草、陶藝展；主辦單位野生藝術工作室的負責人沙彥羲表示，「過去苗栗沒辦過類似的市集，在我回來苗栗這幾年，也在思考書籍與藝術結合的可能性、希望能有更具體的想像，在文化上能施力的點。希望藉這個機會可以串連苗栗、甚至鄰近縣市的獨立書店。」

臺南市則來到新營文化中心舉辦「臺南好本市」，串聯15家書店打造新營的「臺南悅讀月」，當天活動有作家座談與簽書會、克里夫吉他演出、《她說》首映與導演座談、文學影展等；澎湖縣與在地文化局攜手合作，來到觀光勝地篤行十村舉辦「海邊走走，澎湖書市--閱讀好地方、一起走篤行」，共匯聚50家攤商，現場有曾策畫或編輯超過千種書刊詹宏志講座、速寫眷村畫畫工坊、音樂表演、主題書展等豐富活動，邀請民眾一起來參與「世界閱讀日」。

沿菊書店舉辦的「海邊走走，澎湖書市--閱讀好地方、一起走篤行」，邀請到詹宏志前來講座。 圖／沿菊書店提供

台北市龍山文創基地即將舉辦「看圖說故事集」。 圖／文化部提供

文化部表示，接下來4月27日至4月28日「看圖說故事集」將在台北市龍山文創基地登場，以漫畫、圖書、創意為主題，邀集創作者與漫畫迷一起來共襄盛舉。現場有書店、漫畫、文創等65個攤位，當天並將舉辦美食漫畫「寶島上菜」走讀、漫畫書展、漫畫講座、動漫音樂會等，還有漫畫家親臨現場創作繪圖。5月則有4日、5日在連江縣東引中路老街的「東馬台階梯市集」，以【離島x書】為主要核心，邀請6位作家登島分享新書；18日、19日在國立臺灣史前文化博物館舉辦的「進入書書果實世界」，串連了書店、在地飲食、學校出攤，並有作家講座、簽書活動、說故事時間等閱讀推廣，以及結合博物館日與聯合國永續發展目標（SDGs），邀請民眾一同體驗多元在地特色。

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