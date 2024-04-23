公費流感抗病毒藥劑擴大使用月底截止 4歲女童感染A流不治

類流感疫情趨緩，疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件將在4月底截止，停止「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人。

疾管署監測資料顯示，近期類流感疫情呈緩降趨勢，第16周（4月14日至20日）門急診類流感就診人次為8.8萬人次。近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以B型為多，與A型H3N2呈共同流行，仍須留意疫情後續變化。

上周新增26例流感併發重症（19例A型H1N1、3例A型H3N2、4例B型）；另新增4例死亡（2例A型H1N1、2例A型H3N2）。防疫醫師林詠青說，死亡個案中包含一名北部8歲女童在4月上旬咳嗽、嘔吐，雖服用藥物後症狀改善，但隔天又出現頭暈、噁心、嘔吐、發燒以及意識不清抽搐等症狀，因此赴急診就醫，體溫超過41度，並且有血壓、血氧偏低的問題。

該女童為感染A型流感，且有腦水腫，醫師研判為流感併發腦炎，後續收治加護病房、給予抗病毒藥物治療；然而該個案住院時意識狀態持續惡化，甚至有心律不整，最後急救無效，住院第四天過世，有多重器官衰竭、急性腦病變。

公費藥劑擴大使用，追平先前2012年H7N9疫情公費用藥措施17個月的紀錄。曾淑慧說，公費藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，適用期限將於4月30日截止，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病，仍可使用。公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒、速剋流及瑞樂沙。

由於近期流感與新冠傳播風險持續，若民眾有類流感症狀，除可用新冠家用快篩輔助檢測外，如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。