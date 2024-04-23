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影／驚險畫面曝光 高空作業車侵入軌道 航廈接駁車遭撞受損
桃園國際機場航廈間接駁列車(PMS)傳出日前與高空作業車發生擦撞，造成接駁列車車頂空調機殼受損，所幸當時並未有人受傷。機場公司調查後，對負責清潔作業的信實公司進行懲處、求償，結案報告已於昨天送出。機場公司今天表示，將強力監督廠商落實作業規範，以確保類似事件不再發生。
機場公司指出，4月20日中午12時49分，桃園機場清潔承攬廠商信實公司在進行高空清洗作業時未保持安全距離，伸縮吊臂刮傷航廈間接駁列車(PMS)車頂空調機殼受損，機場公司立即要求信實公司停止清潔作業，並更換列車營運。
機場公司強調，本事件無人員受傷，事發當時也未影響旅客服務。事件發生當天（20日）及昨天（22日）皆召開檢討會議，要求信實公司負擔列車及設備受損修復費用外，並就違反作業規定部分追究責任，依合約扣罰服務費用約25萬餘元。
機場公司表示，未來將持續強力監督廠商落實作業規範，亦要求廠商提出具體改善包括加強通報、強化高空作業教育訓練，加大施工區域安全距離至20公尺，及避免在營運高峰進行清掃作業等，以確保類似事件不再發生。
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