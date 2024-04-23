失智與健忘不同 走不穩且講話顛三倒四症狀要當心

台灣正邁入超高齡社會，失智成重要議題，醫師提醒，一般人可能以為失智就是健忘，若合併走路不穩、講話顛三倒四，甚至表達想像出來的不真實事件，應及早就醫治療助延緩。

根據衛生福利部統計，65歲以上長者每13人就有1名失智者，愈高齡比例愈高，75至85歲盛行率可達7到13%。聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺今天透過新聞稿指出，儘管目前醫學無法治癒這種近乎不可逆的腦部退化疾病，但早期發現、尋求醫療介入有助於延緩疾病進程。

不少人認為失智就是健忘，顏佐樺解釋，其實失智症影響的不只是記憶力，包括空間感、語言功能、抽象思考能力、認知能力、情緒都會受影響。

顏佐樺舉例，忘記早餐吃了什麼可能是因為健忘，但如果忘記有沒有吃飯、不知道現在到底幾點，可能就不是單純健忘，而是失智症狀；若長者合併走路不穩、講話顛三倒四，甚至表達想像出來的不真實事件，家屬就該有所警覺恐是失智症，並及早就醫尋求治療。

造成失智症的原因，顏佐樺表示，大致可分為退化型和血管型兩類最為常見，前者又以阿茲海默症最多，與腦部病變和遺傳基因有關，後者則是受到三高等代謝症候群疾病影響而導致的失智症。

此外，不良生活習慣是失智症高危險因子，如酗酒、抽菸、缺乏社交與失智症有密切關聯，生理疾病如聽覺障礙、肥胖、憂鬱症、腦部曾受傷也容易讓失智症找上門。

顏佐樺強調，腦部退化不容易逆轉，早期發現格外重要，輕度認知障礙是未達失智症的前期階段，是治療黃金期，建議幫腦部做健檢外，適當健康飲食、多運動等，都有機會降低罹患阿茲海默症風險。