停電頻傳、核電廠延役受關注 環團批政治操作過頭

近期停電事件頻傳，核電廠延役議題再受關注。環團批評，近日政治操作過頭，核電僅占台灣能源發電的6%，卻被過度放大似乎「無核不行」，立院甚至打算無視安全考量草率修法放寬研議標準，為反對老舊核電廠延役，將在27日下午3時於立院前集會抗議。

全國廢核行動平台今與多個環團召開記者會。蠻野心足生態基金會律師蔡雅瀅表示，近期豎起停電被擁核者作為支持核電延役的理由；強震對一般電廠最多是設備毀損，但對核電廠而言，最嚴重卻可能造成核子事故，如同福島核災。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，核電廠若延役，目前有無足夠資料評估台灣是否有能力承擔延役風險，若沒有就須挹注資源做更詳盡的科研，但花蓮強震發生後，各地頻傳停電事故多為電網設備老舊、機組尚未修復等問題，與老舊核電廠除役沒有關係；若要減少停電，就應將資源挹注在改善電網設施、提高電力調度的彈性及韌性。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美說，不論是核電廠或先進的反應爐，都有核廢料處置問題，反觀全球再生能源發展與儲能設備發展正大步上揚；2021年全球光電與風電發電量超過核電、2022年光電在全球增加400萬千瓦的裝置容量，比全球415座核反應器總裝置容量約375萬千瓦還多。

綠盟秘書長崔愫欣表示，核電在國際早已沒有市場，透過光電、風能、水力發電及地熱等，有效傳輸、儲存來使用電力，核電絕不是2050淨零轉型的能源解方；去年COP28共識為2030再生能源容量增加2倍，並有120多個國家簽署，而欲將核電增加3倍的簽署國僅20多個。

崔愫欣說，27日將號召民眾在立發院前集會抗議老舊核電廠延役。由於核一、核二均位於新北市，全國廢核行動也於3月19日邀請新北市長及64位新北議員簽署「反老舊核電廠延役」連署，截至今日起，新北已有28名議員簽署，另外，不願表態的議員也應講清楚，是否要讓新北市民承擔老舊核電廠為鄰的風險，以及接受核廢料放在新北市。