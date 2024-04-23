台灣好行6739日月潭阿里山線 5月1日起假日加開對開班次

台灣好行6739日月潭阿里山線去年底開通後，即大受好評，平均搭乘率約達7成，遊客反映假日僅有1班往返日月潭水社及阿里山轉運站的班次，為避免假日一位難求，配合國內外遊客的搭乘需求，將自5月1日起假日（含國定假日）增開1班對開班次，成為全台最美最特殊的高山客運路線，

日月潭國家風景區表示，去年12月與員林客運攜手推動的台灣好行日月潭阿里山線，讓國內外遊客在旅遊行程安排上更有彈性，更可以一趟充分體驗日月潭山水、玉山及阿里山森林之美，平均搭乘率約達7成，由於假日一位難求，因而決定5月1日起，假日增開對開班次，屆時將有上午8時及8時30分於日月潭水社綜合商場發車的班次，以及下午1時與3時30分於阿里山轉運站發車的班次供遊客選擇。

日管處長簡慶發並指出，台灣好行6739日月潭阿里山線，沿線行經許多觀光熱點，包含展售南投縣信義鄉特產青梅與酒製品的梅子夢工廠，新中橫公路上著名的塔塔加夫妻樹，玉山國家公園塔塔加遊憩區及周邊步道，以及保留部分舊鐵道鋪面枕木及棧橋的特富野古道，沿途的高山山林景緻非常迷人。