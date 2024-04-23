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天氣多變過敏性鼻炎暴增 醫師提醒避開特定過敏原最重要

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
過敏性鼻炎患者避開特定過敏原最重要。圖／台南市立醫院耳鼻喉科主任蔡天敏提供
過敏性鼻炎患者避開特定過敏原最重要。圖／台南市立醫院耳鼻喉科主任蔡天敏提供

近日天氣多變過敏性鼻炎暴增，有人嚴重到呼吸困難無法入睡，痛苦不堪。許多民眾誤以為感冒或鼻竇炎，吃藥沒效又出現各種副作用。台南市立醫院耳鼻喉科主任蔡天敏表示，確診很重要，藥物無法改善可能要手術，了解特定過敏原避開最重要。

過敏性鼻炎常見症狀為鼻子或眼睛搔癢、流鼻水、打噴嚏及鼻塞等。部分過敏性鼻炎與氣喘相關，或合併結膜炎及中耳炎，嚴重者可能會出現嗅覺喪失，甚至影響睡眠，影響白天工作及學習表現。

蔡天敏指出，吸入性過敏原是誘發過敏性鼻炎最常見原因。台灣最常見的是塵蟎，也有花粉、動物毛髮、灰塵、香菸等。這些過敏原誘使免疫球蛋白、肥大細胞及組織胺生成，並引起鼻黏膜一連串發炎反應。

第一線治療通常選擇藥物，根據症狀差異有不同藥物如口服抗組織胺、黏膜血管收縮劑藥物，有時要加上類固醇鼻噴劑或鼻腔清洗。

蔡天敏認為，長時間口服藥物可能效果不理想，甚至產生抗藥性。過敏性鼻炎病人常見結構問題包含鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚，致鼻道阻塞，還影響嗅覺功能及鼻纖毛黏液清除率，加重鼻黏膜腫脹、鼻水堆積及鼻塞等症狀。手術切除或矯正彎曲鼻中膈、縮小下鼻甲過度肥厚體積，恢復正常鼻通道可減少鼻部症狀。

不過不管是哪一種手術，都只能改善部分症狀，不能改變過敏體質。重要的是避免接觸可能過敏原。

蔡天敏表示，有過敏體質的應定期清洗更換枕頭、床單，減少室內塵蟎滋生。避免接觸貓狗寵物毛髮及皮屑，小心開花植物降低花粉過敏症狀。灰塵、冷空氣、乾燥或潮濕等氣候因素很難避免，要戴口罩。保持正常作息、規律運動。緊張情緒和過勞也可能引發過敏。

手術 過敏原

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