席伊麗 (Sealy)舉辦「全球睡眠大調查」 高達87%民眾有睡眠困擾

席伊麗Sealy電動床以高科技便利您的生活、滿足您對床的細節講究。 圖／席伊麗(sealy)提供

全球床墊領導品牌SEALY席伊麗，為了推廣「睡得好，隔天活力充沛」，2024年SEALY席伊麗床墊澳洲總部贊助嶄新的全球睡眠研究，涵蓋澳洲、紐西蘭、英國、台灣、新加坡、南韓、中國、香港、馬來西亞等區域共超過二萬名受訪者，揭露民眾的睡眠習慣，反映出睡眠不足如何影響國家的生產力與健康；許多跡象顯示，劣質床墊是妨礙日常生活品質的最常見因素之一。

全球性的睡眠不足。無論是無法入睡或維持熟睡的問題，SEALY席伊麗全球睡眠普查揭露，全球年輕乃至於銀髮族人口都有睡眠不足的情況，87% 的受訪者表示，他們時常遇到無法入睡或維持熟睡的問題；50%的受訪者表示在夜裡至少醒來一次。

睡眠品質差對身體的影響。許多的睡眠問題，是支撐力較差的床墊妨礙熟睡所導致。92%的受訪者表示，大多數早晨醒來時無法感到活力充沛，甚至有58%的人表示早上醒來之際還會感到背部痠痛！選購了支撐力較差的床墊，意味著我們的脊椎在休息之際無法處於自然姿勢，進而影響周圍肌肉的正常鬆弛與修復。研究發現，只要消費者選購了品質更好的床墊，從而以正確撐托的體態躺在床墊上，無論什麼年齡層，睡眠品質都能得到改善。

席伊麗澳洲總部高階主管Emily Graham，她說：「我們認為，每個人都需要溫柔而飽滿的支撐，睡眠對於生活品質至關重要。席伊麗全球睡眠普查幫助我們更瞭解，在祈求一夜好眠時，民眾的需求與體驗究竟是什麼樣子。研究結果呈現了，越來越多的民眾使用品質不佳的床墊或舊床墊，這不僅會導致嚴重的睡眠和健康問題，還會影響日常生活。」

「在床墊的完整生命週期當中，我們會使用超過 28,000 個小時之久，如此關鍵的家用品選購，自然必須仔細考慮所選擇的床墊性能，以及需要注意的事項。我們的目標在於確保消費民眾體認一夜好眠的各種益處，以及如何在選購了睡眠期間充分支撐身形的優質床墊後，最終提升自己的整體健康與福祉。」

席伊麗床墊擁有「專利鈦合金美姿感應彈簧」 掌握睡得好的關鍵，舒適、承托、耐用兼具的優質床墊。 圖／席伊麗(sealy)提供

掌握好眠關鍵和國際五星級飯店選用肯定選擇席伊麗，掌握睡得好的關鍵，舒適、承托、耐用兼具的優質床墊。Sealy席伊麗床墊蟬聯美國家居周刊《Furniture Today》全美銷售冠軍名床寶座，自1881年至今，承襲百年的優良傳統，不斷投資與創新，獲評選為全美最受信賴床墊品牌第一名，更是眾多國際五星級飯店偏好用床。Sealy席伊麗床墊作為全球床墊領導品牌及睡眠專家，實踐「睡得好，隔天活力充沛」的品牌精神，堅持承諾提供消費者頂級品質床墊所擁有的舒適、承托、耐用，帶給更多人每晚舒適好眠。

席伊麗眾多國際五星級飯店愛用肯定。 圖／席伊麗(sealy)提供

席伊麗床墊擁有「專利鈦合金美姿感應彈簧」席伊麗，『鈦合金美姿感應彈簧，獨步全球』，眾多國際五星級飯店愛用肯定。席伊麗澳洲亞太研發中心與骨科權威專業團隊共同研發『鈦合金材質-專利美姿感應彈簧』系統，設計有特別的「感應力臂」，可以感應睡眠者的身體型態、重量及動作，自動作出最適當的貼身承托，讓全身肌肉因為可以好好放鬆休息，而擁有一夜好眠；鈦合金因其輕巧堅韌的特性，長期被使用在航太科技、高級高爾夫球桿上，席伊麗首度運用於床墊彈簧系統。擁有百年歷史的席伊麗，是全球知名頂級飯店，如新加坡濱海灣金沙酒店、澳門威尼斯人酒店、台北寒舍艾美、艾麗酒店…等偏好選用床墊品牌。

席伊麗床墊擁有骨科權威研發與認證的專業技術，品質值得信賴。為了確保使用者獲得最好的支撐，席伊麗美姿感應彈簧是在骨科諮詢委員會(OAB)的協助下設計，OAB是由著名的脊柱研究領域專家組成的團隊，幫助席伊麗開發出更優質的床墊。也為了生產出更卓越的產品，骨科諮詢委員會（OAB）推進「美姿承托標準」等相關技術，讓您在睡眠時，身體脊椎能維持自然平直，讓肌肉適當的放鬆以得到完整的休息。擁有充足且高品質的睡眠是有效增強免疫力、打造健康體質的關鍵。

席伊麗美姿感應彈簧是在骨科諮詢委員會(OAB)的協助下設計。 圖／席伊麗(sealy)提供

睡得好，隔天活力充沛！為了協助民眾享有更安穩的睡眠，席伊麗邀請澳洲睡眠專家與The Goodnight Co的共同創辦人Shea Morrison分享她如何獲得優質睡眠的重要秘訣：•演練10-10-10晨間習慣，讓早晨時光充滿活力：秉持明確目標，開展新的一天，做10 次深呼吸來連接您的身體與心靈，喝10 小口水補充水分，並在清晨陽光下曬10分鐘，調節自己的晝夜節律。•多舊才算是非換不可？床墊的平均建議壽命是10年。床墊越舊，躺臥在上面的人就越有可能遭遇睡眠問題，就算是睡醒了也還是感到疲倦。認識床墊升級的理想時機，掌握更舒適的睡眠。•投資您的床墊：打造您理想的睡眠聖殿：選購合乎自身獨特需求的優質床墊和枕頭，徹底改變您的睡眠環境。選擇合適的床墊不僅能支撐身體，還能為創造優質睡眠提供理想環境。•確保身體的就寢與覺醒步調充分調和：建立每週 7 天始終如一的就寢與醒來時間表。建立個人化的就寢與醒來習慣，提高整體睡眠品質，並確保自己一覺醒來真正神清氣爽。•欣然投入日常運動：建立自己喜愛的日常運動習慣！根據席伊麗全球睡眠普查，每天都做運動的受訪者當中，多達54%在醒來之際覺得大多數晚上都有好好休息。選擇自己喜愛的運動，不僅能讓身體更健康，還有助於改善睡眠品質，正向提升恢復性休寢的整體成效。

席伊麗床墊擁有「專利鈦合金美姿感應彈簧」睡得好，隔天活力充沛！ 圖／席伊麗(sealy)提供

邀請民眾前往席伊麗百貨專櫃、門市洽詢，或電0800-710-899線上預約一對一安心試躺 https://www.sealy.com.tw/booking/