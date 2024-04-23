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氣象署：入夜到明天防強降雨 周五到周日下到發紫

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來一周在兩波鋒面接連影響下，各地天氣相當不穩定，會下陣雨或雷雨。圖╱氣象署提供
未來一周在兩波鋒面接連影響下，各地天氣相當不穩定，會下陣雨或雷雨。圖╱氣象署提供

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，未來一周在兩波鋒面接連影響下，各地天氣相當不穩定，會下陣雨或雷雨，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。今天白天大片強對流雲系少一些，局部地區有雨勢發生，但入夜到明天有大片旺盛對流雲系，會造成強降雨。

氣象署呼籲民眾外出請留意天氣變化、注意安全，並留意氣象署所發布的即時訊息及特報。大雨、豪雨特報及大雷雨即時訊息。

根據氣象署提供的降雨預報，今起全台有雨，周五到下周日全台一半地區下雨下到紅到發紫，雨相當多，尤其是西半部，呼籲民眾注意。

伍婉華指出，明天鋒面通過，各地天氣不穩定，降雨區域廣，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。由於微弱高壓南下，雲多下雨，各地高溫也略微下降，北台灣高溫下降至25、26度，其他地區約30度左右。之後幾天只要不下雨仍然悶熱。

伍婉華指出，周四另一鋒面接近，周五至下周日(26日至28日)鋒面影響，各地降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

伍婉華指出，今天白天高溫約28至33度，西南風影響，東南部地區有焚風發生的機率，而台南、高雄及台東有局部36度高溫發生的機率。

她也呼籲，近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

未來一周天氣溫度變化。圖╱氣象署提供
未來一周天氣溫度變化。圖╱氣象署提供
未來一周受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會。本報資料照片
未來一周受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會。本報資料照片

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