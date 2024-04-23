觀霧檜山巨木群步道施工 長2.7公里路段將封閉半年
觀霧國家森林遊樂區的檜山巨木群步道，林業及自然保育署新竹分署將辦理橋梁補強整修工程，步道從0公里至2.7公里將於4月30日起暫時封閉半年，新竹分署提醒遊客注意。
觀霧森林遊樂區是許多遊客喜愛的登山健行路線，檜山巨木群步道全長4公里，是探訪觀霧森木區的重點路線，且沿途有多棵巨木，吸引遊客及親子人潮。
新竹分署指出，為維護遊客遊憩安全，4月30日至10月31日將辦理觀霧國家森林遊樂區檜山巨木群步道橋梁補強整修工程，因山區運送材料費時且施工困難，步道從0公里處（樂山林道1.2公里處入口）至2.7公里路段將封閉，遊客可由樂山林道6公里處的步道入口進入檜山巨木群步道，並於步道2.7公里處「原路」折返。遊客喜愛拍照打卡的5棵巨木都位於步道2.7至4公里處，不在封閉路段內。
新竹分署呼籲遊客在施工封閉期間，遵循現場指標牌誌指示行走步道，請勿進入封閉施工區域，以避免發生危險，行進時且要留意自身體能及身體狀況。步道開放情形將即時公告於台灣山林悠遊網，如有任何訊息通報或旅遊問題，可電洽觀霧國家森林遊樂區電話037-272917，或林業保育署新竹分署電話03-5224163分機235查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言