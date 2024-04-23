觀霧檜山巨木群步道施工 長2.7公里路段將封閉半年

觀霧國家森林遊樂區的檜山巨木群步道，林業及自然保育署新竹分署將辦理橋梁補強整修工程，步道從0公里至2.7公里將於4月30日起暫時封閉半年，新竹分署提醒遊客注意。

觀霧森林遊樂區是許多遊客喜愛的登山健行路線，檜山巨木群步道全長4公里，是探訪觀霧森木區的重點路線，且沿途有多棵巨木，吸引遊客及親子人潮。

新竹分署指出，為維護遊客遊憩安全，4月30日至10月31日將辦理觀霧國家森林遊樂區檜山巨木群步道橋梁補強整修工程，因山區運送材料費時且施工困難，步道從0公里處（樂山林道1.2公里處入口）至2.7公里路段將封閉，遊客可由樂山林道6公里處的步道入口進入檜山巨木群步道，並於步道2.7公里處「原路」折返。遊客喜愛拍照打卡的5棵巨木都位於步道2.7至4公里處，不在封閉路段內。