嘉義大林慈濟開發AI病歷 提升醫療照護

嘉義大林慈濟醫院與科技公司攜手合作，成功開發生成式AI病歷摘要系統。這項突破性的技術能夠一鍵生成每周及出院病歷摘要。大林慈濟醫院院長賴寧生表示，生成式AI病歷摘要系統，不僅快速且精準輔助醫療臨床工作，更大幅提高醫療照護品質。

與大林慈濟團隊合作開發「生成式AI病歷摘要系統」的杏碩資訊是科技大廠華碩子公司，專注於AI研發和整合應用；開發團隊透過涵蓋範圍廣、複雜度高的各類案例，訓練AI生成精準到位的病歷摘要，並與醫師反覆驗證，確保最終的產出能符合專業醫師撰寫的病歷摘要標準；這套AI系統已整合於大林慈濟醫療資訊系統中。

心臟內科醫師李禎元表示，這套AI新系統對病人的住院歷程有整體性的理解，能有條理的按醫療時間序、事件重要性與因果關係將每日病歷彙整成出院摘要，對主治醫師、住院醫師和專科護理師都有極大幫助。以往如果病人住院超過2周甚至1個月，期間可能接受了多次的抽血檢驗、影像檢查、手術…等過程，就得花費較多人工時間完成出院病歷摘要，並且需反覆檢查是否遺漏重要細節。現在藉由AI新系統產生摘要文本的骨幹後再微調，能節省大量時間，讓工作更有效率，不再枯燥。