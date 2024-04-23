觀霧檜山巨木群步道橋梁整修 0K至2.7K將封閉半年

觀霧國家森林遊樂區檜山巨木群步道因進行橋梁補強整修工程，為維護遊客遊憩安全，林業及自然保育署新竹分署自今年4月30日起至10月31日止，暫時封閉步道0K（樂山林道1.2K入口）至2.7K處路段，請遊客請由樂山林道6K步道入口進入檜山巨木群步道，並於步道2.7K處「原路」折返。

林業及自然保育署新竹分署指出，檜山巨木群步道起點位於樂山林道1.2K處及6K處，全程約4公里。步道過去為伐木工作所使用的舊台車軌道，步道坡度平緩，是一處老少咸宜、大眾化的健行步道，且步道上設有解說牌誌，可瞭解沿途的動植物及特色景觀資源。此步道2.8K處有5棵紅檜巨木，以二號神木樹圍最大，約17.2公尺；一號神木居次，樹圍約16.3公尺，極具觀賞價值。

林業及自然保育署新竹分署表示，因山區運送材料費時且施工困難，檜山巨木群步道步道0K（樂山林道1.2K入口）至2.7K處路段需封閉近半年時間進行橋梁補強整修工程。為維護登山安全，請遊客遵循現場指標牌誌指示，行走於步道範圍，請勿進入封閉的施工區域，避免發生危險，行進時務必留意自身體能及身體狀況。