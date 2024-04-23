風電毀藻礁？能源署闢風電廊道缺溝通 挨批「太上皇」

蔡政府離岸風電進度落後，為統一管理離岸風電海纜，能源署去年新增7處共同廊道，但在桃園觀音引發破壞白玉藻礁疑慮，掀起民間反對聲浪。雖經桃園市政府和地方溝通，決定畫設白玉藻礁重要濕地，促使風電業者取消在觀音廊道上岸。但環團和專家直言，中央畫設共同廊道過程橫材入灶、缺乏溝通，態度實在不負責任。

經濟部推動離岸風力發電區塊開發，去年公告電纜上岸共同廊道位置包括桃園觀音、苗栗竹南、後龍、通霄，及台中安風、中清、港風。

能源署解釋，畫設共同廊道是避免開發商各自規畫海纜上岸處，衝擊海岸生態，不過各地共同廊道仍遇難題，其中，觀音廊道緊鄰白玉及大潭藻礁，令環團憂心。

桃園海岸生態保育協會理事長潘忠政表示，前年底曾建議能源署（當時為能源局）勿將廊道設在「27公里藻礁區」，但最終方案卻只避開觀新藻礁野生動物保護區，無視相關工程可能對白玉和大潭藻礁造成的威脅。

環境保護律師蔡雅瀅也認為，歷經藻礁公投，藻礁重要性不言可喻，但中央一方面承諾保護當地生態，共同廊道選址時又選在藻礁附近，令人不解。

台灣蠻野心足生態協會專員施仲平指出，能源署在內部諮詢幕僚和專家後，直接公告畫設7處共同廊道，過程中部會間橫向聯繫不足、缺乏與當地溝通，公告後造成的問題就丟給業者或環評處理，沒有配套解決；風電業者只能依照中央畫的路線上岸，面對外界質疑也感到無奈。

行政院環保署前副署長、海洋大學教授邱文彥直言，能源署是行政院經濟部轄下三級單位，但共同廊道只要經能源署一公告就定案，中間溝通流程不足，「等於跳到最上面當太上皇」。

桃園市副市長蘇俊賓表示，市府絕對支持國家發展綠能，「但做好事也要做對事」，觀音廊道所在地敏感，市府去年7月出席風力發電環評聯席初審會議時，已明確表達疑慮，去年8月起也陸續和環團、地方民代溝通畫設白玉藻礁重要濕地。

蘇俊賓說，雖雙方目前對保護方式有不同意見，但均有保護藻礁共識，3家風電業者已決定取消在觀音廊道上岸，未來市府仍會邀請專家學者或成功經營團隊，分享成功濕地經營案例，提高在地民眾保育共識。