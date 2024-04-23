狼師仍能開班招生！ 應設兒童工作證

已被判刑的兒童性侵罪犯，竟然還能開班招生，兒童權益遭到漠視！時代力量黨主席王婉諭23日召開記者會表示，目前「工作室」、「揪團上課」等授課方式仍缺乏相關規範。人本教育基金會執行長馮喬蘭呼籲，台灣應建立「兒童工作證」，確保兒童相關工作者未有兒少犯罪的紀錄。

狼師仍能開班授課

去年，新竹爆發營隊負責人性侵兒童的案件，一審已被判刑3年8個月，目前上訴到高等法院。然而，時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，該案件負責人持續開設「科技創意基礎班」招生，更強調「三人開班、五人滿班」、「活動地點依您需求調整」，規避了補習班法規，設立招收兒童的工作室。

不僅新竹營隊的案件，30年前性侵兒童的桃園張姓教師於2017年也開設了招收兒童的畫室；因為性侵案被判刑的跆拳道教練，還一直保有教練證資格，具備開班授課的資格；國立學校戲曲專業的李姓老師至少對5名學生性侵，但至今仍可在劇團或音樂團體中接觸到孩童。

新興班級缺乏規範

王婉諭指出，目前出現新型態的教育模式，以「工作室」、「揪團上課」的方式進行，但至今仍缺乏相關法規。她指出，如教保機構聘用人員時，需要取得民眾「無刑事紀錄」的證明（即良民證），但該規範僅限於教保服務，若家長選擇課程或營隊，仍缺乏相關的保障制度。

馮喬蘭進一步指出，經過了多年努力，教育部的資料庫已經能與衛福部互通，讓狼師不能到社福機構，在社福機構有不良紀錄的民眾也無法擔任教職，但這些兒少暴力行為不一定會由刑事程序處理，更多是由行政程序認定，意味著這些調查結果都不會記載良民證，所以靠良民證也防不了虐童者。

應有兒童工作證制度

她呼籲，台灣可以仿效澳洲，建立「兒童工作證」制度，讓政府的資料庫互通，如果民眾要從事與兒童相關的工作，包括義工、老師等職位都要取得「兒童工作證」，確認人員沒有前科，並接受兒童安全訓練課程，並定期接受複訓。

王婉諭提出三大呼籲：一、比照《幼兒教育法》，讓家長能要求各式教師提供良民證；二、兒童工作者需接受基礎訓練，增進兒童知能，同時排除已侵害兒童權益的犯罪者；三、因應新型態教育模式，如不特定地點的小班制，教育部應提出具體規範。

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