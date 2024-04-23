極端氣候 4月36.8度創嘉義氣象站設站逾半世紀第5高溫紀錄

下月進入梅雨期，受太平洋高壓影響，嘉義氣象站統計，21日飆高溫攝氏36.8度，創設站50多年來高溫排行第5高溫紀錄，上次36.8度高溫是在2016年6月28日出現，今明兩天受鋒面影響、通過，全台有雨，並有局部短延時強降雨，氣溫會降。

除高溫寫紀錄，嘉義氣象站說，元月至今4個多月，仁義潭水庫集水區上游阿里山區降雨量累計只有169毫米，與2003至2023年元月至4月同期比較，是降雨量最少的1年，下月進入梅雨期，有降雨機會。

日前高溫炎熱天氣，嘉縣消防局20、21日接獲雜草火警超過10起，21日中央氣象署發布警報，嘉義縣黃色燈號，嘉義市橙色燈號，嘉義縣中午氣溫飆至35度以上，引發多起雜草自燃火警。

氣象署說，高溫主因是太陽輻射強、水氣少、南方高壓強，今天起有鋒面抵達，帶來降雨，溫度不會這麼極端，天氣型態變得比較舒適，中南部高溫會有34度。

防高溫熱傷害、中暑，避免不必要戶外活動、勞動及運動，注意防曬補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風涼爽，建議採取人體或環境降溫方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。