滯留鋒今起南北徘徊一周 吳德榮：西半部東北部防大雷雨

大雷雨要來了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起滯留鋒徘徊一周，西半部、東北部等應防範雷陣雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，中部及北部皆曾有小範圍對流胞移入，伴隨降水回波及閃電。今日鋒面逐漸南移，西半部及東北部轉有局部陣雨或雷雨，應留意小範圍「劇烈天氣」的發生，花東亦轉有局部短暫陣雨的機率；氣溫因雲多降雨而略降。

今天各地區氣溫：北部20至29度，中部21至30度，南部22至32度，東部21至31度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至下周(28)日滯留鋒在台灣附近南北徘徊，鋒面結構並不扎實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有「中小尺度對流系統」發展，當其影響時，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」小範圍的「劇烈天氣」，應慎防致災可能；當其通過或能量耗盡後又會出現空檔。

下周一(29日)滯留鋒北移，下周二至四(30至2日)滯留鋒再逐漸南移至台灣附近。但期末的模擬，模式持續調整中，吳德榮說，台灣並未脫離滯留鋒南北徘徊的多雨型態。

吳德榮指出，理論上，超過2天之後，一般「中期模式」或「AI(人工智慧)模式」皆無法準確模擬「中小尺度對流系統」的時、空變化，模擬的累積降雨亦有很大的誤差，必須使用「短期模式」的模擬，結合「即時預報」的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；這段期間，呼籲民眾特別注意最新訊息，以趨吉避凶。