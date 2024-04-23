健康你我他／睡前洗髮待全乾 溫柔梳理去疲累

年輕時，我有一頭亮麗蓬鬆的秀髮。結婚後，孩子一個個報到，看著頂上稀疏的柔軟細毛，攬鏡自照，心中竟升起驕傲之情；但隨著日升日落，孩子們逐漸成長，鬢頭也染上了幾許飛霜，它提醒我青春不在。

什麼年紀就要有那個年紀的樣子，但哪個女人不愛美？哪個愛美的女人不想抓住青春的尾巴？未料，有一次起大早趕時間，拿起梳子快速梳頭，卡關時仍然硬扯，只見梳子上面都是被自己擰下的頭髮，真是心疼啊。頭髮濃密豐盈與否，可是有關顏面的問題，我怎麼能夠忍受「禿」字上身？

我習慣睡覺前洗澡，每天洗完頭髮時，會以吹風機中、低溫的熱度吹到半乾，再用手指或寬齒梳將糾結的髮尾整理好，盡量避免拉扯斷裂，待髮絲全乾，再用細密髮梳梳理10分鐘。當梳子在頭皮由上而下溫柔的滑行，感覺一整天上班的疲累，瞬間被撫平，助我安然入眠，早上起床頭髮也不再糾結，稍微整理就可以優雅光鮮出門。

有時候邊看電視，我也會用十爪梳幫頭皮馬殺雞，讓指尖和頭皮產生溫柔的互動，放鬆心情，也增進血液循環。

雖然變老是必然的，但隨著年齡的增長，在髮絲日漸稀疏之前，我會對這一輩子的煩惱甘之如飴，因為頂上的三千煩惱絲，只要溫柔的對待，即使髮量無法回春，但至少可以期待凍齡時間能夠延長。