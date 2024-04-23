聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／睡前洗髮待全乾 溫柔梳理去疲累

聯合報／ 文／慧敏（高市楠梓）
溫柔梳理三千煩惱絲。圖／慧敏提供
溫柔梳理三千煩惱絲。圖／慧敏提供

年輕時，我有一頭亮麗蓬鬆的秀髮。結婚後，孩子一個個報到，看著頂上稀疏的柔軟細毛，攬鏡自照，心中竟升起驕傲之情；但隨著日升日落，孩子們逐漸成長，鬢頭也染上了幾許飛霜，它提醒我青春不在。

什麼年紀就要有那個年紀的樣子，但哪個女人不愛美？哪個愛美的女人不想抓住青春的尾巴？未料，有一次起大早趕時間，拿起梳子快速梳頭，卡關時仍然硬扯，只見梳子上面都是被自己擰下的頭髮，真是心疼啊。頭髮濃密豐盈與否，可是有關顏面的問題，我怎麼能夠忍受「禿」字上身？

我習慣睡覺前洗澡，每天洗完頭髮時，會以吹風機中、低溫的熱度吹到半乾，再用手指或寬齒梳將糾結的髮尾整理好，盡量避免拉扯斷裂，待髮絲全乾，再用細密髮梳梳理10分鐘。當梳子在頭皮由上而下溫柔的滑行，感覺一整天上班的疲累，瞬間被撫平，助我安然入眠，早上起床頭髮也不再糾結，稍微整理就可以優雅光鮮出門。

有時候邊看電視，我也會用十爪梳幫頭皮馬殺雞，讓指尖和頭皮產生溫柔的互動，放鬆心情，也增進血液循環。

雖然變老是必然的，但隨著年齡的增長，在髮絲日漸稀疏之前，我會對這一輩子的煩惱甘之如飴，因為頂上的三千煩惱絲，只要溫柔的對待，即使髮量無法回春，但至少可以期待凍齡時間能夠延長。

青春 頭髮

延伸閱讀

女生潮吹不等於高潮！性愛專家：女人若有此生理反應代表「射精」

《不夠善良的我們》看盡愛情百態！小三扶正、前任作祟、三心二意...5種戀愛中最難堪的狀況，其實我們都遇過

偷帶女人回家過夜…機靈兒子通報媽媽再做1事 偷腥夫被告上法院慘了

【Daily Podcast】伊朗遭空襲，美國指稱「以色列飛彈攻擊」／加薩婦女緊抱姪女遺體照片，獲2024年世界新聞攝影獎

相關新聞

花蓮豪雨土石崩 台鐵和仁至崇德站明首班單線雙向行駛

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，台鐵和仁至崇德車站間鐵軌遭土石流淹沒，雙線中斷，北迴線暫時不通；台鐵今晚間表示，花蓮工務段...

高鐵也淪陷？他揭亂象橫生怒「不如搭台鐵」 網揪1原因直嘆：與高鐵無關

若要到搭乘交通工具前往外縣市，你會選擇搭乘火車還是高鐵？一位網友分享個人經驗，抱怨搭乘高鐵的體感變差、亂象叢生，更直呼：「高鐵品質怎麼會淪落到跟台鐵一樣，而且還比台鐵貴」…

禍不單行…搭火車返鄉遇地震、土石流 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

蘇花路廊今天下午強降雨，山區石塊因地震本就不穩，加上雨水沖刷形成土石流，其中台9丁線上方邊坡土石崩落，掉落至台鐵和仁站至...

解健保財務困境漲保費？ 童子賢盼從就醫次數著手

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢...

羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

近來氣溫攀升，不少人拿出夏裝，並開始清洗冬季的保暖衣物，準備收納起來。不過要留意的是，若直接將羽絨衣丟進洗衣機清洗、晾乾的話，容易讓羽絨衣變得乾扁，甚至變形。因此，出產多款羽絨衣的UNIQLO，在官網分享清洗羽絨衣的正確辦法，教導民眾應如何清洗，才得以維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。

影／北迴線不通！花蓮豪雨土石崩落 台鐵和仁至崇德站深夜前無法通車

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，台鐵和仁至崇德車站間鐵軌遭土石流淹沒，雙線中斷，北回線暫時不通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。