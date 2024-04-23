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病友盼 健保署確保基因資料庫安全

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

次世代基因定序（ＮＧＳ）檢測即將納入健保給付，台灣癌症基金會表示，部分癌友擔心，若基因資料外洩，而自身或子女帶有致癌基因時，恐影響婚姻、工作、購買保險等權益，期盼健保署務必確保基因資料庫安全性。

此外，ＮＧＳ檢測相當複雜，不同癌別的檢測方式、檢測時機不盡相同，台灣癌症基金會執行總監馬吟津以肺癌為例，必須先經ＥＧＲＦ、ＡＬＫ等單基因檢測後，如果不帶有這些基因，才能進行ＮＧＳ，因此，醫護人員必須做足功課，才能與病友及家屬溝通時，掌握關鍵重點。

台灣癌症基金會整理眾多癌友疑問，歸納出三大問題，分別為「檢測費用及如何選擇檢測套組（大、中、小套組）」、「檢測後是否有銜接藥物可以使用」、「檢測的最佳時機」。

健保署醫務管理組長劉林義說，健保給付ＮＧＳ檢測費用，分為單基因套組一萬點、小套組二萬點、大套組三萬點，超過給付金額，由受測者負擔。依衛福部醫事司公告，檢測費於單一基因Brca及小套組收費標準，訂有依健保給付四倍上限。

由於ＮＧＳ檢測採終身給付一次，劉林義建議，癌友在申請檢測前，應與醫師充分溝通。

「對於ＮＧＳ納入健保給付，眾多癌友企盼已久，相信能夠造福更多癌友。」癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，ＮＧＳ檢測納健保給付，可加速台灣精準醫療的發展，可惜在給付討論過程中，缺乏完善的溝通，讓病友產生疑慮與不安，也讓健保署的美意大打折扣。

嚴必文呼籲，健保署務必「強化溝通、完整配套、建立互信」，針對適法性、個資安全保障、基因資料庫如何運作等議題，擬定完整配套，才能消弭外界疑慮，盡速落實這項良善的措施。

健保署 基因 溝通

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