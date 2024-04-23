交個資惹議 NGS健保給付轉彎

癌症連續四十一年位居國人十大死因排行之首，為讓癌友精準用藥，衛福部健保署即將於五月一日給付「次世代基因定序（ＮＧＳ）」檢測費用，總計兩萬多人受惠。但規定癌友必須簽署同意書，將基因資料儲存於國衛院，民團批評此舉侵犯個人隱私權，將於本周三健保會提案反對，對此，健保署重善如流，將刪除此項規定。

ＮＧＳ檢測納入健保給付，接軌癌症精準醫療，總計十四種實體腫瘤、五種血液腫瘤等十九種癌別、逾兩萬名癌友受惠，每年預算規模約三億元。

為掌握治療效果，健保共擬會議決議，受檢者須先簽署同意書，將自身基因檢體資料提供給人體資料庫，如不願意提供，則需自費檢測。

督保盟：個人基因資料敏感

對此，督保盟發言人滕西華說，全台所有醫療院所習慣上傳檢驗、治療等作業機制，再由健保署給付醫療費用，從來不曾要求病友簽同意書。但ＮＧＳ給付規範卻要求患者簽署同意書，提供基因檢體，這明顯違反健保法、個人資料保護法等，以及人體醫學研究倫理原則「赫爾辛基宣言」、「台北宣言」健康資料與生物資料庫的倫理宣言。

滕西華指出，個人基因資料敏感，歐美先進國家嚴格遵守醫學倫理，在蒐集、使用基因資料時，需經醫療機構人體試驗委員會同意，且病人不同意提供，也不會影響醫療權益。相較之下，健保署要求癌友提供基因資料，才能獲得給付，確實有違常理，且可能導致醫病衝突。

醫改會：不應強迫簽同意書

「支持健保引進ＮＧＳ，但為符合病友最大權益，不應強迫簽署同意書，以獲得健保給付。」醫改會執行長林雅惠說，依據相關規定，僅有公務機關、學術研究機構在基於公眾利益，且有必要的情況下才能使用個人健保就醫資料。至於個人基因資料如何運用？由誰負責維護、把關病人隱私？均無明確規範，健保署怎能強迫癌友簽署同意書。

林雅惠表示，癌友簽署同意書，成為給付ＮＧＳ檢測的必要條件，這恐有侵犯人權，且增加「健康不平等」疑慮，有錢人可自費檢驗，維護自身隱私及檢體，但經濟弱勢族群迫於無奈，只好提供基因資料，讓外界聯想到「趁人之危」負面想法。

對此，健保署醫務管理組長劉林義表示，健保共擬會議討論ＮＧＳ檢驗費用時，決議要求癌友簽署同意書，提供基因檢體資料。日前專家會議討論後認為，現行「健保法」第八十條第一項規範許多健保給付的醫療行為，醫療院所本有責任將資料上傳至健保資料庫，病患從來不用簽署同意書。

劉林義指出，ＮＧＳ檢測五月一日上路，申請給付的癌友不需簽署同意書，健保均會給付檢驗費用。至於臨床學術研究，將研擬配套措施，需先獲得民眾同意後，才可使用基因資料。