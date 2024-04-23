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新北原住民族服務中心 下半年整建

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
原民會補助近4千萬 新北市原住民族服務中心即將整建拉皮，原民會主委夷將．拔路兒（中）昨到場視察了解建物現況與未來規畫。記者葉德正／攝影
原民會補助近4千萬 新北市原住民族服務中心即將整建拉皮，原民會主委夷將．拔路兒（中）昨到場視察了解建物現況與未來規畫。記者葉德正／攝影

二○○三年啟用的新北市原住民族服務中心，因建築物老舊，有漏水、壁癌問題，加上硬體設施不符合需求，由原民會補助三八七○萬元、新北市府自籌一二一八萬元，展開整建拉皮計畫。原住民族委員會主委夷將．拔路兒昨視察，談到服務中心將整合族語學習、青年創意及體驗學習、長者關懷及資訊學習等服務，提供都會區原住民族人更完善的照顧與服務。

新北市原住民族服務中心位於三重新北大道一段五巷，是地下一層、地上五層建物，為夷將擔任前台北縣政府原民局長時規畫興建，建物二○○三年啟用時，是新北市首座都會區原住民族公共服務設施。他昨逐層參觀，走到五樓展覽廳時，建議未來展覽除陳列，更要將相關知識背景融入，讓參觀者更了解原住民族歷史與文化脈絡。

夷將說，北縣當年興建此服務中心時，設籍原住民是三萬四四七八人，如今成長至五萬六四○一人，館舍及設備不符現代需求。

夷將表示，新北市府去年向原民會提出「新北市原住民族服務中心活化計畫」整建館舍，將空間重新配置，建物外觀融入原住民族意象，導入數位科技技術，建構世代共融的學習環境，整合兒童族語文化學習、青年創意及體驗學習、長者關懷及資訊學習等服務，建立多功能學習場域。

新北市原民局長林瑋茜表示，新北市原住民族服務中心的整建計畫包含規畫設計、耐震評估等，總經費共五○八八萬元，市府向原民會申請部落之心示範點建置補助計畫，除外牆拉皮、防水隔熱、室內裝修，並整合幼童原住民族文化學習、青年就業輔導、長者資訊學習及數位科技運用等需求，讓北原中心成為具多元性的社區資源中心，改建工程將在下半年啟動，預計明年六月完工。

原住民 青年

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