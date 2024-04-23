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腸病毒拉警報 估月底大爆發

聯合報／ 記者劉明岩黃寅黑中亮／連線報導
預防腸病毒掌握「洗手575秘訣」，幼童正確勤洗手可有效打擊腸病毒。圖／南投縣衛生局提供
預防腸病毒掌握「洗手575秘訣」，幼童正確勤洗手可有效打擊腸病毒。圖／南投縣衛生局提供

腸病毒疫情拉警報，中彰投近期就診人數都翻倍增加，台中近3周就診數是去年同期1.6倍，彰化近1周就診人數倍增，南投今年以來門急診就診人數是去年同期2.8倍。衛生單位呼籲，新冠疫情3年少見腸病毒病例，4歲以下幼兒沒有防疫力，預估4月底腸病毒進入大爆發期，要多留意。

台中市衛生局表示，近期氣溫炎熱，近3周腸病毒門診就診人次有升溫趨勢，分別為1091人次、1459人次及1751人次，高於去年同期的527人次、847人次及1343人次，但統計到22日，並無腸病毒併發重症確定病例。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，新冠肺炎期間，幾乎沒有腸病毒疫情，幼兒缺乏抵抗力，彰化縣去年入冬至今年3月，每周就診人次約300到400人次，4月起疫情升溫，最近一周腸病毒就診人次倍增到900人次以上，已超過近4年高點。

南投縣衛生局統計，今年1至4月腸病毒門急診就診3025人次，重症通報掛零，比去年同期1079人次大幅增加，腸病毒疫情上升。

依據疾管署監測資料顯示，4月7日至4月13日全國腸病毒門急診就診共9256人次，比前一周7656人次上升20.9%，為近10年以來同期最高，4月底將進入流行大爆發期。

彰化秀傳醫院小兒部主任吳宗樺說，衛生局從學校端監控腸病毒看診人數，近期有倍增趨勢，秀傳醫院上周六、日起，兒童腸病毒看診人數也呈現倍增，腸病毒住院人數先前不到1成，目前已提高到2成5，疫情確實嚴重。

吳宗樺說，新冠肺炎3年疫情，4歲以下兒童對腸病毒沒有防疫力，一旦感染容易演變成重症，建議施打自費的腸病毒71型疫苗，目前5歲可以施打，減少重症機率。

疫情 腸病毒 衛生局

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