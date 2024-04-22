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高鐵也淪陷？他揭亂象橫生怒「不如搭台鐵」 網揪1原因直嘆：與高鐵無關

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友抱怨搭乘高鐵的體感變差、亂象叢生，直呼：「高鐵品質怎麼會淪落到跟台鐵一樣，而且還比台鐵貴」。圖／聯合報系資料照片
一位網友抱怨搭乘高鐵的體感變差、亂象叢生，直呼：「高鐵品質怎麼會淪落到跟台鐵一樣，而且還比台鐵貴」。圖／聯合報系資料照片

若要到搭乘交通工具前往外縣市，你會選擇搭乘火車還是高鐵？一位網友分享個人經驗，抱怨搭乘高鐵的體感變差、亂象叢生，更直呼：「高鐵品質怎麼會淪落到跟台鐵一樣，而且還比台鐵貴」。貼文曝光後一票網友紛紛認同，不過也有人指出乘客素質與高鐵無關。

一位網友在PTT發文抱怨搭乘高鐵的體感十分糟糕，原PO表示，不少購買自由座的乘客坐在對號座車廂，自己購買的座位也被霸佔，還要請對方起來才離開；車廂裡也有許多年長乘客將聲音外放，持續播了幾十分鐘，但站務人員似乎視若無睹、沒有管理。讓原PO氣炸直呼：「高鐵品質怎麼會淪落到跟台鐵一樣，而且還比台鐵貴，那我不如去搭台鐵」。

貼文曝光後掀起烈討論，不少網友紛紛認同搭乘高鐵的體感變差，並指出解方，「之前我請佔位的人起來，那個老人還瞪我幾秒，我再重複一遍才心不甘情不願的走開」、「超常遇到的，還要人趕才起來，另外現在平常車廂間也都會站人，其實很擋路」、「連商務艙也有買自由座的跑來搭」、「搭乘需求就這麼大，不進口開放更多車次才是主因吧」、「太便宜就會吸引社會低端人口，你還沒排過預約座進車廂鬼切自由座自以為聰明的插隊仔」、「就站太多，當區間車搭，然後台鐵也是多一堆小站當捷運在搭，人多就不好管」。

也有人分享不同意見，表示「車廂人員會管自由座去對號座這件事情阿，還是差很多」、「我常坐，有人在管啊，怎麼沒有」、「所以我只買商務艙，反正都報公帳」、「你要品質可以買商務艙」、「你要不要考慮買商務艙」、「商務艙比較好，你可以改搭」、「看看台鐵精美的誤點率」、「至少還沒人在上面抹屎，水準算高了」、「我覺得還是屌虐台鐵」、「高鐵乘客素質確實有降低，但還是贏台鐵好」。

許多網友也緩頰，乘客素質與高鐵無關，直嘆「這跟高鐵無關，是台灣人素質愛占便宜」、「台灣人的素質就是這樣啦，真以為提高票價有差喔」、「不是啊…你怎會有台灣人高素質的錯覺」、「這是台灣人的素質，從站務人員和搭乘民眾，和高鐵台鐵無關」、「想多了，素質低的是台灣人本身，純粹坐高鐵的人跟次數變多，看到機會變多」、「便宜跟素質無關+1，以台灣人口袋深度來看，漲五成還是會爆滿，到時候換你們在哭」、「車內都有廣播勸導，車廂也有廣告勸導，素質不好的是搭車的人，以及不會出聲制止，只知道來這裡靠北的人」。

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