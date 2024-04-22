422地球日環團會見總統 賴清德提「第2次能源改革」

全球NGOs代表團體今天與蔡英文總統及準總統賴清德會面並提出建言，會後受訪時，多數環團認為「不滿意但可接受」；環團表示，會中準總統賴清德提到，能源議題將跟隨蔡總統腳步，進行第二次能源改革。另外賴清德也關注碳費等相關議題，環團認為後續還有對話空間。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，蔡總統認為環境保護是民進黨的價值，樂意且將延續與NGO團體透過平台持續溝通，並把這個儀式交接給準總統賴清德；準總統賴清德則認為，此溝通平台的層級有提升到副首長先行溝通的必要性。

何宗勳指出，能源議題上，賴清德提到將跟隨蔡總統腳步，進行第二次能源改革；針對分歧議題如光電、四接、國土等，蠻野心足生態協會理事長陳憲政補充，賴清德認為很多能源議題是交互影響，盼不同團體透過多方對話平台，並將時間尺度拉長，以民主方式尋求最大共識，討論出對國家能源最好的方向。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，廢棄物部分希望進行總量管制，對於有利於源頭管制、重複循環再利用，盼透過減稅加以鼓勵；經濟部會中提到，雖然認同所提出廢棄物管理的方向，但設置能由政府所監督的垃圾處理設施是有其必要性。

晶鼎焚化爐興建案是否撤案部分，謝和霖說，經濟部表示，此案因涉及履約管理，擔心若立刻撤案，後續若有訴訟且可能會敗訴，因此需要更審慎因應，但提到並不存在「強渡關山」的問題。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，綠色稅制議題如碳費改碳稅的期程等，財政部仍僅是官式回覆，從去年溝通會議至今，每次回應均為「持續研議、收集資料」；盼未來賴清德正式就職後，財政部能更加主動。

李騏廷提及，賴清德會後與他針對綠色稅制有短暫對話，但認為「有點不對焦」，相信賴是有做功課，但與環團的期待仍有溝通空間。