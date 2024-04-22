震不停！0403花蓮強震應力調整 專家稱正常現象

震不停！由於今天下午5點08分在花蓮縣政府南南西方發生規模5.5地震，地震深度10公里，是個極淺層地震，造成花蓮水璉、南投奧萬大達到4級，也不斷發生餘震。台大地質系教授吳逸民表示，0403地震規模達7.2，餘震持續時間會相當長，之前921大地震規模7.3，餘震就持續了將近一年。

吳逸民指出，一開始餘震序列都會比較靠近斷層破裂的地方，之後震央便會轉往其他區域，然而即使餘震序列遞減了還是會有較大餘震出現，這是岩層應力在進行調整，屬於正常現象。

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，地震發生後連續發生4個有感地震，包含9分、12分、15分、17分。其中以5時12分發生的規模5.3有感地震，深度10公里，限縮在花蓮市水璉附近，也發送國家級警報，研判這些地震都是0403地震的餘震。

繼發生下午5時17分地震後，截至目前為止，在下午5時52分、晚間6時08分、6時46分11.4秒、6時46分22.9秒、6時49分、6時50分、6時55分、晚間7時10分14.3秒、7點10分43.6秒、7時13分12.4秒、7時13分47.1秒、7時22分7.3秒、7時22分52.9秒、7時25分14.4秒、7時25分56.6秒、7時34分、7時36分，陸陸續續發生17起地震。

吳健富表示，這些地震都是0403花蓮地震的餘震；根據中央氣象署統計，自4月3日起今晚7時10分止，主震加餘震達952次，由於0403花蓮強震規模7.2地震，因此需要長時間應力調整，這段時間地震較空白的地方發生餘震。